Πώς στήθηκε η κολοσσιαία παραγωγή των Metallica στο ΟΑΚΑ, 87 νταλίκες και 3.000 εργαζόμενοι για το show
Η επιστροφή του θρυλικού συγκροτήματος μετά από 16 χρόνια μετατράπηκε σε ένα τεράστιο τεχνικό και πολιτιστικό γεγονός διεθνών προδιαγραφών
Η επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια δεν αποτέλεσε απλώς μια μεγάλη συναυλία, αλλά ένα από τα πιο απαιτητικά μουσικά και τεχνικά εγχειρήματα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών μετατράπηκε για ημέρες σε ένα τεράστιο επιχειρησιακό κέντρο διεθνών προδιαγραφών, φιλοξενώντας την παγκόσμια περιοδεία «M72 World Tour». Η επιλογή της Αθήνας ως πρώτου σταθμού της περιοδείας ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο συναυλιακό χάρτη.
Σύμφωνα με τον συντονιστή γενικό διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, η παραγωγή της περιοδείας συγκαταλέγεται στις πιο εξελιγμένες παγκοσμίως, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο οργάνωσης.
Η μεταφορά του εξοπλισμού των Metallica πραγματοποιήθηκε με 87 διπλές νταλίκες που ταξίδεψαν από την Ολλανδία, μεταφέροντας εκατοντάδες τόνους υλικοτεχνικής υποδομής. Στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε η πλήρης παραγωγή της «M72 World Tour», η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
87 νταλίκες και εκατοντάδες τόνοι εξοπλισμού
Το εντυπωσιακό σκηνικό περιλάμβανε κυκλική σκηνή 360 μοιρών, προηγμένα ηχητικά συστήματα υψηλής πιστότητας, γιγαντοοθόνες τελευταίας γενιάς, αυτοματοποιημένα φωτιστικά συστήματα και σύνθετες μηχανικές κατασκευές που απαιτούσαν απόλυτη ακρίβεια στην εγκατάσταση και λειτουργία τους.
Η προετοιμασία της διοργάνωσης ξεκίνησε μήνες πριν από την άφιξη του συγκροτήματος, μέσα από έναν πολυσύνθετο σχεδιασμό που περιλάμβανε τεχνικές μελέτες, ζητήματα ασφαλείας, μεταφορές βαρέος εξοπλισμού, φιλοξενία προσωπικού και συντονισμό εκατοντάδων συνεργείων.
3.000 εργαζόμενοι σε 24ωρη λειτουργία
Σύμφωνα με τον κ. Χαλιορή, περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν επί 12 συνεχόμενες ημέρες, με 24ωρη λειτουργία, ώστε να ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη και τεχνολογικά αρτιότερη σκηνική εγκατάσταση που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα.
Για τις ανάγκες της παραγωγής συνεργάστηκαν εξειδικευμένοι μηχανικοί, riggers, ηλεκτρολόγοι, ηχολήπτες, φωτιστές και τεχνικοί ασφαλείας από πολλές χώρες, ενώ δημιουργήθηκαν και ειδικές εγκαταστάσεις σίτισης για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των συνεργείων.
Παράλληλα, χιλιάδες άτομα προσωπικού ασφαλείας, καθαριότητας και υποστήριξης εργάστηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.
Διεθνής προβολή και χιλιάδες επισκέπτες στην Αθήνα
Η συναυλία είχε και έντονο οικονομικό και τουριστικό αποτύπωμα για την πρωτεύουσα, καθώς πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 22.000 κρατήσεις σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Αθήνας από φίλους του συγκροτήματος που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
Το διήμερο των εμφανίσεων των Metallica εξελίχθηκε έτσι σε ένα διεθνές μουσικό γεγονός υψηλής προβολής για τη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα μπορεί πλέον να φιλοξενεί παραγωγές αντίστοιχες με εκείνες των μεγαλύτερων σταδίων της Ευρώπης και της Αμερικής.
