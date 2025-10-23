Μαρία Τζομπανάκη για Στάθη Μαντζώρο: «Θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να συνέλθει, τα ανήλικα παιδιά του θα χρειαστούν στήριξη»
Ο ηθοποιός πριν από μερικούς μήνες, υπέστη εγκεφαλικό και συνεχίζει να νοσηλεύεται
Στην περιπέτεια υγείας του συναδέλφου της, Στάθη Μαντζώρου αναφέρθηκε η Μαρία Τζομπανάκη. Η ηθοποιός έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σταθούν όλοι δίπλα στον συνάδελφό της και την οικογένειά του, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες υπέστη εγκεφαλικό και συνεχίζει να νοσηλεύεται, δίνοντας τη δική του μάχη. «Το ξέρω πολύ καιρό… Είχαμε πει να μην το λέμε, μέχρι να συνέλθει. Δυστυχώς θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να συνέλθει αυτός ο καταπληκτικός συνάδελφος που έχει δύο ανήλικα παιδιά. Θα χρειαστούν οικονομική στήριξη. Ο Στάθης Μαντζώρος θα χρειαστεί τη στήριξη όλων μας και κυρίως αυτών που έχουν οικονομική δύναμη», είπε.
Στη συνέχεια, αναφερόμενη στον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, η Μαρία Τζομπανάκη δεν έκρυψε τη βαθιά περηφάνια και την αγάπη της: «Εμπιστεύτηκα από πολύ νωρίς τον Ορφέα, έχει μια υπέροχη γυναίκα, την αισθάνομαι σαν παιδί μου, είναι οι τρεις τους σαν παιδιά μου. Από την αρχή τον εμπιστευόμουν. Από τα 8 του τού έδωσα το χαρτζιλίκι του και το διαχειρίστηκε σωστά. Έμαθε από νωρίς να στηρίζεται στη λογική και στα σχέδιά του. Ήταν και τρελούλης βέβαια. Για μένα ήταν και είναι πάντα τέλειος».
Κλείνοντας, η ηθοποιός αναφέρθηκε με νοσταλγία στη μητέρα και τον πατέρα της, εξηγώντας πόσο επηρέασαν τον τρόπο που η ίδια βλέπει τη ζωή και την οικογένεια. «Η μάνα μου ήταν καλή πεθερά. Από αυτήν κρατάω ότι ήταν γλυκιά και σκληρή μαζί. Έφυγε νωρίς, δεν την γνώρισαν τα εγγόνια της. Καμάρωνε πολύ για τον Ορφέα ο πατέρας μου», τόνισε.
