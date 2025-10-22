Καρολίνα Πελενδρίτου: Χώρισα με τον σύζυγό μου, κάποια πράγματα γίνονται γιατί έτσι πρέπει
Θέλω να μοιραστώ τη ζωή μου με εκείνον που θα αγαπήσει την αληθινή Καρολίνα, δήλωσε η αθλήτρια των Παραολυμπιακών Αγώνων
Μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Καρολίνα Πελενδρίτου, δηλώνοντας πως έχει χωρίσει με τον σύζυγό της.
Η αθλήτρια των Παραολυμπιακών Αγώνων εξήγησε στην κάμερα του «Happy Day», με τη συνέντευξή της να προβάλλεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, ότι «κάποια πράγματα γίνονται γιατί έτσι πρέπει», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους του διαζυγίου της.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Χώρισα με τον σύζυγό μου. Κάποια πράγματα γίνονται, γιατί έτσι πρέπει να γίνουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με φλερτάρουν. Θέλω να μοιραστώ τη ζωή μου με εκείνον που θα αγαπήσει την αληθινή Καρολίνα. Δεν έχω οπτική επαφή, αλλά έχω έντονο ένστικτο και συνήθως δεν πέφτω έξω».
Σε άλλο σημείο, η Καρολίνα Πελενδρίτου που είναι τυφλή, εξομολογήθηκε ότι τα τελευταία δύο χρόνια σκέφτεται να γίνει μητέρα, και μάλιστα φέτος προχώρησε σε κατάψυξη ωαρίων: «Τα τελευταία δυο χρόνια σκέφτομαι έντονα τη μητρότητα. Φέτος έκανα κατάψυξη ωαρίων. Είναι πρώτη φορά που το λέω. Η επιστήμη προχωρά και είναι πολύ υποστηρικτική ώστε να μην κάνεις παιδί με τον λάθος άνθρωπο».
