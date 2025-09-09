Μου ζήτησε συγγνώμη ο οδηγός ταξί, με τον σκύλο οδηγό έχουμε σχέση ζωής, λέει η Καρολίνα Πελενδρίτου
Να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να μην είμαστε αδιάφοροι γιατί νομίζουμε ότι δεν μας αφορά το πρόβλημα του διπλανού μας, τόνισε η αθλήτρια
Η Καρολίνα Πελενδρίτου, μία από τις πιο πετυχημένες αθλήτριες των Παραολυμπιακών Αγώνων (σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024) βίωσε μια ακατανόητη συμπεριφορά από οδηγό ταξί ο οποίος αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο όχημα και ο σκύλος οδηγός. Η Καρολίνα, που είναι τυφλή, αντέδρασε έντονα στην άρνηση του οδηγού και το περιστατικό πήρε διαστάσεις. Η αθλήτρια δηλώνει πως «είναι σημαντικό να μην χρειαζόμαστε πάντα να μπαίνουμε στη διαδικασία να αποδείξουμε τα αυτονόητα» και αναφέρει πως ο οδηγός της ζήτησε συγγνώμη.
«Δεν αισθάνθηκα ευχάριστα με την αντίδραση του οδηγού. Αντιμετωπίζω αρκετά τέτοια γεγονότα και όχι μόνο σε θέματα μεταφορών. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα της κοινωνίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα άτομα με αναπηρία, να μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να μην είμαστε αδιάφοροι γιατί νομίζουμε ότι δεν μας αφορά το πρόβλημα του διπλανού μας», είπε η Καρολίνα Πελενδρίτου στον ALPHA.
«Η Liberty είναι προέκταση του εαυτού μου. Ο σκύλος οδηγός δίνει στον άνθρωπο-χειριστή ελευθερία και ασφάλεια και αυτό το δέσιμο που έχουμε αποκτήσει είναι μια σχέση ζωής που με βοηθάει γενικότερα στην ψυχοσύνθεσή μου», καταλήγει.
Βίντεο με τον οδηγό να αρνείται την επιβίβαση στον σκύλο οδηγό της Καρολίνας Πελενδρίτου:
Ο οδηγός «μου ζήτησε συγγνώμη και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνουμε λάθος και να επιμένουμε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, έκανε κανονικά τη διαδρομή και αυτό είναι σημαντικό».
«Ο σκύλος δίνει ελευθερία, έχουμε σχέση ζωής»
