Δήμητρα Παπαδοπούλου: Όποτε βλέπω τους «Απαράδεκτους» κοιτάζω άναυδη το θάρρος και το θράσος μας
Δήμητρα Παπαδοπούλου: Όποτε βλέπω τους «Απαράδεκτους» κοιτάζω άναυδη το θάρρος και το θράσος μας
Είναι μια σειρά που αγαπάω πάρα πολύ και την ξεχωρίζω, πρόσθεσε
Την αγάπη της για τη σειρά «Απαράδεκτοι» εξέφρασε η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Αν και δημιουργός του δημοφιλούς σίριαλ, η ηθοποιός και σεναριογράφος τόνισε ότι προσπαθεί να κρίνει το αποτύπωμα που άφησε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Δηλώνοντας πως λατρεύει τους «Απαράδεκτους, η Δήμητρα Παπαδοπούλου εξομολογήθηκε πως σήμερα εκπλήσσεται με το θάρρος και το θράσος της ίδιας, αλλά και των υπόλοιπων συντελεστών.
Μιλώντας για τη σειρά που κυκλοφόρησε το 1991, αφήνοντας το δικό της στίγμα στην ελληνική τηλεόραση, η ηθοποιός είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου: «Λατρεύω τους Απαράδεκτους, όποτε πέσει μπροστά μου δηλαδή το σίριαλ θα το δω και όποτε το δω, θα κοιτάξω άναυδη το θάρρος και το θράσος μας. Το λατρεύω! Είναι μια σειρά που αγαπάω πάρα πολύ και την ξεχωρίζω. Ακόμα και αντικειμενικά να το δω, όσο μπορώ να γίνω αντικειμενική, μου αρέσει πάρα πολύ και ακόμα μπορώ να δω κάτι και να γελάσω πολύ».
Δείτε το βίντεο
Σε ερώτηση για τους Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς που ξεχωρίζει, απάντησε: «Με πολλούς Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς γελάω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ένας που γελάω όποτε τον βλέπω. Με κάνει και γελάω πολύ γιατί έχει και κάτι που μου πάει πολύ, στον τρόπο με τον οποίο παίζει. Αυτό το πολύ ήσυχο. Γενικά, όμως, πολλοί άνθρωποι είναι καλοί στο να βγάλουν γέλιο».
Μιλώντας για τη σειρά που κυκλοφόρησε το 1991, αφήνοντας το δικό της στίγμα στην ελληνική τηλεόραση, η ηθοποιός είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου: «Λατρεύω τους Απαράδεκτους, όποτε πέσει μπροστά μου δηλαδή το σίριαλ θα το δω και όποτε το δω, θα κοιτάξω άναυδη το θάρρος και το θράσος μας. Το λατρεύω! Είναι μια σειρά που αγαπάω πάρα πολύ και την ξεχωρίζω. Ακόμα και αντικειμενικά να το δω, όσο μπορώ να γίνω αντικειμενική, μου αρέσει πάρα πολύ και ακόμα μπορώ να δω κάτι και να γελάσω πολύ».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δήμητρα Παπαδοπούλου έδωσε τη δική της ερμηνεία για την περιορισμένη παρουσία της κωμωδίας στην τηλεόραση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. «Και λόγω της πολιτικής ορθότητας τρώει ξύλο το γέλιο και λόγω μιας εγκεφαλικής διεργασίας που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Έχει χαθεί το πηγαίο και το αυθόρμητο Είναι πιο εγκεφαλική η προσέγγιση. Είναι της μόδας πολύ η βία και η ένταση. Εμείς, οι δυτικές κοινωνίες έχουμε απομακρυνθεί από τους πολέμους. Οπότε, όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη βία και τον πόλεμο, τα αναζητάει μέσα από τη φαντασία», υποστήριξε.
Σε ερώτηση για τους Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς που ξεχωρίζει, απάντησε: «Με πολλούς Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς γελάω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ένας που γελάω όποτε τον βλέπω. Με κάνει και γελάω πολύ γιατί έχει και κάτι που μου πάει πολύ, στον τρόπο με τον οποίο παίζει. Αυτό το πολύ ήσυχο. Γενικά, όμως, πολλοί άνθρωποι είναι καλοί στο να βγάλουν γέλιο».
Ειδήσεις σήμερα:
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ
«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα