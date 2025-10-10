Δήμητρα Παπαδοπούλου: Ελπίζω να παίξω στη σειρά που ετοιμάζω, έχω έτοιμο το σενάριο
Δήμητρα Παπαδοπούλου: Ελπίζω να παίξω στη σειρά που ετοιμάζω, έχω έτοιμο το σενάριο
Η κατάσταση είναι τραγική κι εγώ αυτό που έχω να προσφέρω είναι μόνο γέλιο, πρόσθεσε
Για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα και την πιθανή επιστροφή της στην τηλεόραση μίλησε η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Με αφορμή την παράσταση «Στο Τσακ», στην οποία υπογράφει την προσαρμογή και την καλλιτεχνική επιμέλεια, η αγαπημένη δημιουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη για γέλιο σε μια δύσκολη εποχή.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», η Δήμητρα Παπαδοπούλου ανέφερε αρχικά: «Η κατάσταση είναι τραγική κι εγώ αυτό που έχω να προσφέρω είναι μόνο γέλιο. Ταπεινά θέλω να συμμετέχω σε μία αντικαταθλιπτική παρέμβαση σε αυτό που μας συμβαίνει για να γελάσω. Υπάρχουν πολύ ωραίες παραστάσεις που έχουν μήνυμα, το "Στο Τσακ" έχει αποσυμφόρηση».
Όσον αφορά την τηλεοπτική της επιστροφή, η Δήμητρα Παπαδοπούλου αποκάλυψε ότι έχει ήδη στα χέρια της ολοκληρωμένο σενάριο και περιμένει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. «Επειδή έχει γίνει γραφικό ότι έρχομαι στην τηλεόραση, όταν θα έρθω θα το πω πρώτη. Έχω έτοιμο το σενάριο, περιμένω τα διαδικαστικά. Ελπίζω στη σειρά που ετοιμάζω να παίξω», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
