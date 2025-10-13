Η Γιούλη Ζήκου μίλησε για τη γνωριμία με τον Γιάννη Μόρτζο - «Για μένα ήταν τα πάντα»
Η Γιούλη Ζήκου μίλησε για τη γνωριμία με τον Γιάννη Μόρτζο - «Για μένα ήταν τα πάντα»
Συγκινημένη εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον ηθοποιό, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Γιάννη Μόρτζου, η Γιούλη Ζήκου μίλησε για εκείνον, με εμφανή συγκίνηση. Η ηθοποιός περιέγραψε πώς έχει αλλάξει η ζωή της από την απώλειά του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά χωρίς εκείνον.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, εξέφρασε τα συναισθήματά της δηλώνοντας: «Ένας χρόνος χωρίς τον Γιάννη, ένας χρόνος χωρίς ζωή. Την ημέρα των γενεθλίων του είστε και εσείς εδώ μαζί του. Ο Ρομέο ήταν αγαπημένος του σκύλος. Δυο ημέρες πριν μπει στην εντατική τον ζητούσε επίμονα. Κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι, δεν έχω πειράξει το μαξιλάρι του».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο παράπονο που κουβαλούσε ο Γιάννης Μόρτζος μέχρι το τέλος της ζωής του: «Έφυγε με ένα μεγάλο παράπονο, ότι ποτέ το υπουργείο Πολιτισμού δεν του έδωσε επιχορήγηση. Μεγάλη ασέβεια. Τον Γιάννη δυο άνθρωποι τον επηρέασαν πολύ στη ζωή του. Ήταν ο Κάρολος Κουν και ο Ανδρέας Παπανδρέου».
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, εξέφρασε τα συναισθήματά της δηλώνοντας: «Ένας χρόνος χωρίς τον Γιάννη, ένας χρόνος χωρίς ζωή. Την ημέρα των γενεθλίων του είστε και εσείς εδώ μαζί του. Ο Ρομέο ήταν αγαπημένος του σκύλος. Δυο ημέρες πριν μπει στην εντατική τον ζητούσε επίμονα. Κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι, δεν έχω πειράξει το μαξιλάρι του».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τη γνωριμία τους, αποκάλυψε ότι η σχέση τους ήταν αποτέλεσμα ενός κεραυνοβόλου έρωτα. «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο και εκείνος στο θέατρο. Συναντηθήκαμε σε ένα στέκι, εγώ έφυγα και έψαχνε να με βρει. Την τρίτη ημέρα μου έκανε πρόταση γάμου. Για εμένα ήταν τα πάντα. Ο σύζυγός μου, ο εραστής μου, το παιδί μου», είπε.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο παράπονο που κουβαλούσε ο Γιάννης Μόρτζος μέχρι το τέλος της ζωής του: «Έφυγε με ένα μεγάλο παράπονο, ότι ποτέ το υπουργείο Πολιτισμού δεν του έδωσε επιχορήγηση. Μεγάλη ασέβεια. Τον Γιάννη δυο άνθρωποι τον επηρέασαν πολύ στη ζωή του. Ήταν ο Κάρολος Κουν και ο Ανδρέας Παπανδρέου».
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα