H Νεσχάν Μουλαζίμ έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
Το μοντέλο και ο σύζυγός της, Στέλιος Πολογεώργης, απέκτησαν μια κόρη
Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Νεσχάν Μουλαζίμ. Το μοντέλο απέκτησε μια κόρη με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη, ενώ έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, η Νεσχάν Μουλαζίμ αναδημοσίευσε στο Instagram μια ανάρτηση που έκανε φίλη της, η οποία την επισκέφτηκε στο μαιευτήριο. Σε αυτή, φαίνεται μια κατασκευή με μπαλόνια που τοποθετήθηκε έξω το δωμάτιο. «Είναι κορίτσι» (It's a girl), αναγράφεται πάνω σε αυτή.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της πως πάλεψε για τέσσερα χρόνια μέχρι να μείνει έγκυος, προχωρώντας σε εξωσωματικές. Παρά τις αποτυχημένες αρχικά προσπάθειες, παρέμεινε αισιόδοξη, ελπίζοντας πως θα ερχόταν η στιγμή που θα γινόταν μητέρα.
Όπως είχε πει στην εκπομπή «Happy Day»: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Ήταν κάτι που ήθελα πολύ. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις με εύκολο τρόπο. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολλή ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα. Βάλαμε ένα έμβρυο και λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Αισθάνθηκα ότι θα γίνει το είπα και στον σύζυγό μου. Όσες δυσκολίες και να είχα ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
