Μαρία Ναυπλιώτου: Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους, παρότι δεν ανέβηκα τα σκαλιά της εκκλησίας
Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και ματαιώσεις και απογοητεύσεις, σημείωσε η ηθοποιός
Για το αποτύπωμα που έχει αφήσει ο έρωτας στη ζωή της μίλησε η Μαρία Ναυπλιώτου. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η ηθοποιός εξήγησε ότι αντιμετώπισε κάποιες σχέσεις της σαν να τις είχε επισημοποιήσει προχωρώντας με γάμο, παρότι, δεν θέλησε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Στην προσωπική της ζωή βίωσε, όπως είπε, απογοητεύσεις και ματαιώσεις, αλλά έλαβε ταυτόχρονα πολλή αγάπη.
Μιλώντας για το κεφάλαιο «έρωτας» στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, η Μαρία Ναυπλιώτου εξομολογήθηκε πως τα προσωπικά της είχαν σκαμπανεβάσματα. Κάνοντας όμως έναν απολογισμό θα έβαζε θετικό πρόσημο σε όσα έχει ζήσει.
«Θα έβαζα θετικό πρόσημο. Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές, και ματαιώσεις και απογοητεύσεις. Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους, άσχετα που δεν ανέβηκα τα σκαλιά της εκκλησίας. Κατάλαβα τι αντέχω και τι επιθυμώ για τον εαυτό μου», επισήμανε.
Μιλώντας στη συνέχεια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας ηθοποιός πάνω στη σκηνή, η Μαρία Ναυπλιώτου τόνισε πως σε κάθε παράσταση καλείται να αποδείξει τις ικανότητές του, αφού «κάθε βράδυ δίνεις μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί». «Κάθε βράδυ έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα νέο κοινό και πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι καλή σε αυτό που κάνεις. Η χθεσινή παράσταση δεν σημαίνει τίποτα για το σημερινό κοινό. Κάθε βράδυ δίνεις μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός ανέτρεξε στα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο. Παρότι δεν διέθετε εμπειρία, πίστευε, όπως είπε, στις δυνατότητές της: «Στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου. Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος. Αγαπούσα τον χορό και το θέατρο, που κάπως η πίστη και η δύναμη της νιότης δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια στην αμφιβολία».
