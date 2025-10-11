Έλενα Χριστοπούλου: Έχω περάσει μια ταραχώδη περίοδο, αποφάσισα και τηλεοπτικά να μη βάλω ποτέ ξανά νερό στο κρασί μου
Έχω μεγάλη ανάγκη φέτος να δείξω αυτό που είμαι κανονικά, είπε η booker αναφερόμενη στο νέο βήμα της στην τηλεόραση
Η Έλενα Χριστοπούλου δεν είναι διατεθειμένη να βάλει ξανά νερό στο κρασί της, τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην προσωπική της ζωή.
Μετά από μια έντονη περίοδο γεμάτη ταραχές, όπως ανέφερε η γνωστή booker, θέλει φέτος μέσα από την παρουσία της στην τηλεόραση να φανερώσει στον κόσμο τον αληθινό της εαυτό. Η Έλενα Χριστοπούλου θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής «The View» μαζί με τη Σοφία Μουτίδου, τη Δάφνη Καραβοκύρη και την Ελίνα Παπίλα.
«Έχω μεγάλη ανάγκη φέτος να δείξω αυτό που είμαι κανονικά. Και επειδή έχω περάσει μια ταραχώδη περίοδο, πια αποφάσισα και τηλεοπτικά να μη βάλω ποτέ ξανά νερό στο κρασί μου. Μέχρι τώρα, μόνο νερό έχω βάλει όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.
Αναφερόμενη στο νέο επαγγελματικό της βήμα, η Έλενα Χριστοπούλου ρωτήθηκε για το αν μπορούν να συνυπάρξουν τέσσερις γυναίκες σε ένα τηλεοπτικό πλατό. Όπως τόνισε, η αρμονική συνύπαρξη προϋποθέτει την απουσία κόμπλεξ. «Μπορούν να συνυπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κόμπλεξ. Είναι ολόκληροι άνθρωποι, δεν έχουν δεύτερες σκέψεις και θέλουν το καλό των άλλων», σχολίασε.
