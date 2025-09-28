Έλενα Χριστοπούλου για την αποχή της από την τηλεόραση: Δεν πιστεύω ότι λείπω σε κανέναν
Έλενα Χριστοπούλου για την αποχή της από την τηλεόραση: Δεν πιστεύω ότι λείπω σε κανέναν
Κανείς δεν λείπει πουθενά, πιστεύω στη στιγμή, πρόσθεσε
Η Έλενα Χριστοπούλου επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να συμμετέχει σε μια νέα γυναικεία τηλεοπτική εκπομπή, βασισμένη στο αμερικανικό «The View». Παράλληλα, σχολίασε το GNTM που έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα και ευχήθηκε «καλή επιτυχία» σε όσους συμμετέχουν.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», αναφέρθηκε αρχικά, στο πρότζεκτ που θα συμμετάσχει μαζί με την Ελίνα Παπίλα, τη Δάφνη Καραβοκύρη και τη Σοφία Μουτίδου. «Πάνω στο "The view" θα πατήσουμε. Είμαστε πολύ έτοιμοι για πικάντικες ιστορίες. Πιστεύω πολύ στην Κατερίνα Καραβάτου, απέδειξε ποια είναι για ακόμη μια φορά. Δεν πιστεύω ότι λείπω σε κανέναν, κανείς δεν λείπει πουθενά. Πιστεύω στη στιγμή. Πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή να κάνει για έναν άνθρωπο να κάνει κάτι για την επόμενη φάση της ζωής του είναι πολύ ωραία. Απολαμβάνω την τηλεόραση. Πιστεύω ότι εκπομπή που θα συμμετέχω θα κάνει την διαφορά», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Νικολά Σαρκοζί, η άνοδος και η πτώση: Από την προεδρία, στην Κάρλα Μπρούνι και στην καταδίκη για τα εκατομμύρια του Καντάφι
Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί «τους άνδρες με τα γκρι κοστούμια» ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες επανασύνδεσης με τον πατέρα του
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ κωπηλασίας στη Σανγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», αναφέρθηκε αρχικά, στο πρότζεκτ που θα συμμετάσχει μαζί με την Ελίνα Παπίλα, τη Δάφνη Καραβοκύρη και τη Σοφία Μουτίδου. «Πάνω στο "The view" θα πατήσουμε. Είμαστε πολύ έτοιμοι για πικάντικες ιστορίες. Πιστεύω πολύ στην Κατερίνα Καραβάτου, απέδειξε ποια είναι για ακόμη μια φορά. Δεν πιστεύω ότι λείπω σε κανέναν, κανείς δεν λείπει πουθενά. Πιστεύω στη στιγμή. Πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή να κάνει για έναν άνθρωπο να κάνει κάτι για την επόμενη φάση της ζωής του είναι πολύ ωραία. Απολαμβάνω την τηλεόραση. Πιστεύω ότι εκπομπή που θα συμμετέχω θα κάνει την διαφορά», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο GNTM και την κριτική επιτροπή: «Έχω καθίσει και έχω δει κάποια πράγματα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι πολύ νωπά ακόμη να σου πω τη γνώμη μου για την κριτική επιτροπή, αφού αρέσει στο κανάλι, εμένα μου περισσεύει».
Ειδήσεις σήμερα:
Νικολά Σαρκοζί, η άνοδος και η πτώση: Από την προεδρία, στην Κάρλα Μπρούνι και στην καταδίκη για τα εκατομμύρια του Καντάφι
Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί «τους άνδρες με τα γκρι κοστούμια» ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες επανασύνδεσης με τον πατέρα του
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ κωπηλασίας στη Σανγκάη – Δείτε βίντεο με τη χρυσή κούρσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα