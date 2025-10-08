Τζόνα Χιλ: Αγνώριστος στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Cut Off»
Τζόνα Χιλ: Αγνώριστος στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Cut Off»
Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, ο ηθοποιός είναι φανερά αδυνατισμένος
Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Τζόνα Χιλ στα γυρίσματα της νέας του ταινίας, με τίτλο «Cut Off», προκαλώντας εντύπωση με την αδυνατισμένη σιλουέτα του και τη μεταμορφωμένη του εμφάνιση. Ο 41χρονος ηθοποιός, που υπογράφει επίσης το σενάριο και τη σκηνοθεσία της κωμωδίας, εθεάθη στα παρασκήνια των γυρισμάτων μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του, Κρίστεν Γουίγκ, φορώντας ένα εκκεντρικό σύνολο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70.
Ο ηθοποιός φορούσε ένα εφαρμοστό ζιβάγκο με λεοπάρ σχέδιο, ένα τζιν με μακριά μαύρα κρόσσια και μια μαύρη ζώνη. Η εξωτερική αλλαγή του εντυπωσίασε τους θαυμαστές του, ωστόσο η μάχη του με τα περιττά κιλά είναι εδώ και χρόνια γνωστή. Ο ηθοποιός έχασε για πρώτη φορά περίπου 18 κιλά το 2011, με τη βοήθεια διατροφολόγου και ιαπωνικής δίαιτας.
Μέχρι το φθινόπωρο του 2014 είχε ξαναπάρει βάρος, κάτι που τότε αποδόθηκε σε επεισόδια υπερφαγίας, ενώ σύμφωνα με πηγές, «βρισκόταν σε δύσκολη φάση, γεγονός που επιδείνωνε τον κύκλο».
Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνα Χιλ άρχισε και πάλι να αδυνατίζει, αυτή τη φορά ακόμα περισσότερο. Σε συνέντευξή του στην Έλεν ντε Τζένερις το 2018, ο ηθοποιός μίλησε για την εικόνα του: «Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της νεανικής μου ζωής ακούγοντας ανθρώπους να λένε ότι είμαι χοντρός, αηδιαστικός και αντιαισθητικός», είπε, προσθέτοντας ότι κουβαλά μέσα του την εικόνα του 14χρονου παιδιού «που ένιωθε άσχημο για τον κόσμο και ήθελε τόσο να γίνει αποδεκτό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός φορούσε ένα εφαρμοστό ζιβάγκο με λεοπάρ σχέδιο, ένα τζιν με μακριά μαύρα κρόσσια και μια μαύρη ζώνη. Η εξωτερική αλλαγή του εντυπωσίασε τους θαυμαστές του, ωστόσο η μάχη του με τα περιττά κιλά είναι εδώ και χρόνια γνωστή. Ο ηθοποιός έχασε για πρώτη φορά περίπου 18 κιλά το 2011, με τη βοήθεια διατροφολόγου και ιαπωνικής δίαιτας.
Jonah Hill unrecognizable as he debuts major weight loss on film set https://t.co/JTqmUgWC3k pic.twitter.com/SiSyvtT3XS— New York Post (@nypost) October 7, 2025
Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνα Χιλ άρχισε και πάλι να αδυνατίζει, αυτή τη φορά ακόμα περισσότερο. Σε συνέντευξή του στην Έλεν ντε Τζένερις το 2018, ο ηθοποιός μίλησε για την εικόνα του: «Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της νεανικής μου ζωής ακούγοντας ανθρώπους να λένε ότι είμαι χοντρός, αηδιαστικός και αντιαισθητικός», είπε, προσθέτοντας ότι κουβαλά μέσα του την εικόνα του 14χρονου παιδιού «που ένιωθε άσχημο για τον κόσμο και ήθελε τόσο να γίνει αποδεκτό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα