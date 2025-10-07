Ο Όσμπορν ευχόταν να πεθάνει μετά από αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα: «Πόναγε τόσο πολύ που δεν το άντεχε»
Ο Όσμπορν ευχόταν να πεθάνει μετά από αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα: «Πόναγε τόσο πολύ που δεν το άντεχε»
Μου έλεγε απλώς ότι ήθελε να φύγει, ανέφερε η σύζυγος του θρυλικού τραγουδιστή, Σάρον Όσμπορν
Ο σωματικός αλλά και ο ψυχικός πόνος που βίωσε ο Όζι Όσμπορν, μετά από μια αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα, περιγράφεται στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Ozzy: No Escape from Now», το οποίο γυρίστηκε την περίοδο 2021–2025. Τόσο πολύ υπέφερε ο θρύλος της heavy metal, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο, που σύμφωνα με τη Σάρον Όσμπορν υπήρχαν στιγμές που σκεφτόταν να πεθάνει.
Δύο χρόνια μετά το χειρουργείο στον αυχένα του το 2019, ο Όσμπορν ένιωθε καθημερινά όλο και πιο αδύναμος, συνειδητοποιώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τότε, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, οι γιατροί τους ενημέρωσαν πως ο χειρουργός είχε «προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά», τοποθετώντας μεταλλικές πλάκες που δεν ήταν απαραίτητες.
«Κάποιες μέρες εύχεται να ήταν νεκρός. Πονάει τόσο πολύ που δεν το αντέχει. Μου λέει απλώς ότι θέλει να φύγει», ανέφερε η 72χρονη Σάρον στο ντοκιμαντέρ, με τον ίδιο τον Όσμπορν να αναφέρει: «Η σκέψη ότι δεν θα ξαναπαίξω live με βύθισε σε κατάθλιψη. Παίρνω αντικαταθλιπτικά πια. Είχα φτάσει στο σημείο να ετοιμάζομαι να βάλω τέλος στη ζωή μου — αλλά μετά το σκέφτομαι και λέω, “τι στο καλό λες τώρα;”. Γιατί γνωρίζοντας εμένα, θα το έκανα μισό, θα ήμουν μισοπεθαμένος. Δεν θα πέθαινα στ’ αλήθεια, καταλαβαίνεις;».
Από την άλλη, ο γιος του, Τζακ, εξέφρασε την οργή του για το ιατρικό λάθος: «Μου προκαλεί τεράστια θυμό, γιατί νιώθω ότι όλο αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Το Πάρκινσον προχωράει, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η νευρική βλάβη από το κακό χειρουργείο στον αυχένα».
Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, ο θρυλικός τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι είχε ζητήσει συγγνώμη από τη σύζυγό του επειδή ένιωθε «βάρος». Παραδέχτηκε επίσης πως ήθελε όλοι «να τον αφήσουν ήσυχο», αν και λόγω της κατάστασής του δεν μπορούσε να μείνει μόνος του.
