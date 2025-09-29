Όζι Όσμπορν: Η μουσική του έδινε έναν σκοπό, τον γιάτρευε, λέει στενός συνεργάτης του
Ο τελευταίος μήνας της ζωής του μοιάζει με όνειρο, ανέφερε ο μουσικός παραγωγός Άντριου Γουότ για τον frontman των Black Sabbath που πέθανε τον Ιούλιο στα 76 του χρόνια
Για την τελευταία εμφάνιση του Όζι Όσμπορν και την επανένωσή του με τους Black Sabbath, την απώλειά του, αλλά και το κουράγιο που του έδινε η μουσική μίλησε ο στενός συνεργάτης του και μουσικός παραγωγός Άντριου Γουότ.
Ο Γουότ υπήρξε παραγωγός των δύο τελευταίων άλμπουμ του Όσμπορν, Ordinary Man (2020) και Patient Number 9 (2022), την περίοδο που ο καλλιτέχνης ανάρρωνε από ένα ατύχημα το 2019. «Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι η μουσική είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να φτιάχνεις τραγούδια», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Rolling Stone.
«Η μουσική του έδινε έναν σκοπό όταν δεν ένιωθε καλά, τον έκανε να νιώθει υπέροχα, να γελάει, να τραγουδάει, να χορεύει, τον γιάτρευε. Αυτά τα δύο άλμπουμ ήταν απίστευτα και για μένα είναι ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ και μιλάω γι’ αυτόν», πρόσθεσε.
«Όλα ήταν φυσιολογικά και την επόμενη μέρα τα νέα ήταν ένα τεράστιο σοκ», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφερόμενος στην απώλεια του Όσμπορν που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών.
Ο Γουότ χαρακτήρισε την τελευταία συναυλία του στις 5 Ιουλίου «απίστευτη». «Αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν μια σκηνή ονείρου», σχολίασε. «Ο τελευταίος μήνας της ζωής του μοιάζει με όνειρο. Βρισκόμουν στο Λονδίνο για δουλειά και το να πάω στη συναυλία, να βρεθώ στο Μπέρμιγχαμ, ήταν απίστευτο», συμπλήρωσε.
Ο Άντριου Γουότ παρομοίασε την τελευταία εμφάνιση του Όσμπορν πάνω στη σκηνή με «καλοκαιρινή κατασκήνωση heavy metal», αφού ήταν εκεί άνθρωποι από όλα τα στάδια της ζωής του σπουδαίου τραγουδιστή. Μάλιστα, το βράδυ πριν από τη συναυλία πέρασε δύο ώρες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μιλώντας μαζί του.
«Μπορούσε να σε δει όταν ήσουν καλά, όταν ήσουν κακά και απλά όπως ήσουν — είχε κάτι το μαγικό. Συχνά ήξερε τι θα συμβεί πριν συμβεί και είχε μια απίστευτη διαίσθηση», ανέφερε.
