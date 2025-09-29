Όζι Όσμπορν: Η μουσική του έδινε έναν σκοπό, τον γιάτρευε, λέει στενός συνεργάτης του

Ο τελευταίος μήνας της ζωής του μοιάζει με όνειρο, ανέφερε ο μουσικός παραγωγός Άντριου Γουότ για τον frontman των Black Sabbath που πέθανε τον Ιούλιο στα 76 του χρόνια