Ο Μπεν Στίλερ μίλησε για την περίοδο που είχε χωρίσει με την Κριστίν Τέιλορ: «Ένιωθα εκτός ισορροπίας, δυστυχισμένος»
Το ζευγάρι είχε χωρίσει το 2017, όμως επανασυνδέθηκε πέντε χρόνια αργότερα, με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού
Για τα χρόνια που έζησε χωριστά με τη σύζυγό του, Κριστίν Τέιλορ, μίλησε ο Μπεν Στίλερ, αποκαλύπτοντας πώς ο χαμός του πατέρα του, Τζέρι Στίλερ το 2020, τον έκανε να επαναξιολογήσει τη ζωή του. Ο 59χρονος ηθοποιός, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing is Lost» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 5 Οκτωβρίου, παραδέχτηκε ότι, παρόλο που η καριέρα του πήγαινε καλά, η προσωπική του ζωή είχε βρεθεί σε κρίση.
«Η καριέρα μου κυλούσε ομαλά, αλλά στην προσωπική μου ζωή τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Ένιωθα εκτός ισορροπίας, δυστυχισμένος, αποκομμένος από την οικογένειά μου, από τα παιδιά μου… λίγο χαμένος», είπε χαρακτηριστικά. Η σκέψη του γύρισε στους γονείς του, το θρυλικό δίδυμο, Τζέρι Στίλερ και Αν Μίρα. «Ήθελα να καταλάβω πώς τα κατάφεραν να μείνουν μαζί, παρά το στρες, την ένταση και την πίεση που βίωναν δουλεύοντας μαζί», ανέφερε.
Ο Μπεν Στίλερ και η Κριστίν Τέιλορ ήταν μαζί για 17 χρόνια προτού ανακοινώσουν τον χωρισμό τους το 2017, δηλώνοντας τότε: «Με τεράστια αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον, και για τα 18 χρόνια που περάσαμε μαζί, αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει να είναι η ανατροφή των παιδιών μας με αγάπη και αφοσίωση».
Πέντε χρόνια αργότερα, το 2022, αποκάλυψαν ότι είχαν επανασυνδεθεί, κάτι που, όπως είπε ο ίδιος στο Esquire, συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν αναγκάστηκαν να ζήσουν ξανά όλοι μαζί. «Ήμασταν χωρισμένοι, αλλά επιστρέψαμε ο ένας στον άλλον. Ήταν κάτι αναπάντεχο και υπέροχο για όλους μας», είπε.
Ο ηθοποιός τόνισε ότι ο χωρισμός τους του έδωσε χρόνο να επαναπροσδιορίσει τη σχέση και τις ανάγκες του. «Ήθελα να δω πώς ήταν η ζωή μου όταν δεν ήμασταν μαζί και πόσο αγαπούσα πραγματικά την οικογένειά μας», εξήγησε.
Αναφερόμενος στην επανασύνδεσή τους, περιέγραψε την εμπειρία ως «δώρο»: «Περάσαμε σχεδόν έναν χρόνο ζώντας στο ίδιο σπίτι πριν βρεθούμε ξανά πραγματικά μαζί. Δεν συμβαίνει συχνά να ξαναβρίσκεις τον δρόμο σου μετά από χωρισμό. Όταν όμως το κάνεις, εκτιμάς πολύ περισσότερο αυτό που έχεις, γιατί ξέρεις ότι θα μπορούσες και να μην το έχεις».
Το ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost», αφιερωμένο στους γονείς του, θα προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους από τις 17 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Apple TV+ από τις 24 Οκτωβρίου.
