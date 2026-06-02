Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, τέσσερις νεκροί στη Ντνίπρο
Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας
«Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους», προειδοποίησε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο --αφού νωρίτερα είχε κάνει λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων τύπου κρουζ από την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας και παρουσία ρωσικών drones στους ουκρανικούς αιθέρες-- προτρέποντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.
Μετά τις εκρήξεις, κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια, φορτωμένοι σάκους και κουβέρτες.
🚨🇷🇺🇺🇦 BREAKING: Footage reportedly shows residents of Kyiv packed into the underground metro for shelter as Russian missiles keep slamming into the Ukrainian capital.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026
We have seen these scenes for years now, and here they are once more on one of the heaviest strike nights in… https://t.co/dglfaW7Fe0 pic.twitter.com/a2LbD08VAu
Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε έδωσε μέσω Telegram απολογισμό που έκανε λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες, 7 από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ νωρίτερα αναφέρθηκε σε πυρκαγιές, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και διακοπές ρεύματος σε διάφορες συνοικίες.
«Στη γειτονιά Ποντίλσκι, επανειλημμένα πλήγματα σε εννιαώροφο κτίριο προκάλεσε καταρρεύσεις» και «μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια», τόνισε νωρίτερα.
Russian air-launched cruise missiles, likely Kh-101s, hammer the Ukrainian capital of Kyiv during tonight’s large-scale drone and missile attack - one of the most significant since the start of the war - by Russia against Ukraine. pic.twitter.com/BIow542azf— OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026
Παράλληλα, 73χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στη Ντνίπρο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Ολεξάντρ Χάνζα, στρατιωτικός περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ, προτού, λίγο πριν από τις 04:00, ανακοινώσει νεότερο απολογισμό, που κάνει λόγο για 4 νεκρούς και 16 τραυματίες.
🇺🇦 UKRAINE | KYIV— NEXUSx (@Nexus_osintx) June 2, 2026
🎥 Several videos showing the situation unfolding in Ukraine's capital, Kyiv. pic.twitter.com/bjrozgUBwA
Τόσοι οι ρωσικές, όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις κάθε νύχτα --και, στην περίπτωση των δυνάμεων της Μόσχας, και κατά τη διάρκεια της ημέρας-- εναντίον της άλλης πλευράς τους τελευταίους μήνες, ιδίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.
Οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, βρίσκονται σε νεκρό σημείο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr