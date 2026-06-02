Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, τέσσερις νεκροί στη Ντνίπρο

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας





«Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους», προειδοποίησε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο --αφού νωρίτερα είχε κάνει λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων τύπου κρουζ από την πολεμική αεροπορία της















«Στη γειτονιά Ποντίλσκι, επανειλημμένα πλήγματα σε εννιαώροφο κτίριο προκάλεσε καταρρεύσεις» και «μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια», τόνισε νωρίτερα.



Παράλληλα, 73χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στη Ντνίπρο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Ολεξάντρ Χάνζα, στρατιωτικός περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ, προτού, λίγο πριν από τις 04:00, ανακοινώσει νεότερο απολογισμό, που κάνει λόγο για 4 νεκρούς και 16 τραυματίες.







Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν σειρά εκρήξεων πυραύλων τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου υψώνονταν καπνοί σε διάφορες συνοικίες, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τραυματίες και 4 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης ηλικιωμένης, σε άλλο πλήγμα, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας «Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους», προειδοποίησε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο --αφού νωρίτερα είχε κάνει λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων τύπου κρουζ από την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας και παρουσία ρωσικών drones στους ουκρανικούς αιθέρες-- προτρέποντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.Μετά τις εκρήξεις, κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια, φορτωμένοι σάκους και κουβέρτες.Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε έδωσε μέσω Telegram απολογισμό που έκανε λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες, 7 από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ νωρίτερα αναφέρθηκε σε πυρκαγιές, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και διακοπές ρεύματος σε διάφορες συνοικίες.«Στη γειτονιά Ποντίλσκι, επανειλημμένα πλήγματα σε εννιαώροφο κτίριο προκάλεσε καταρρεύσεις» και «μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια», τόνισε νωρίτερα.Παράλληλα, 73χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στη Ντνίπρο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Ολεξάντρ Χάνζα, στρατιωτικός περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ, προτού, λίγο πριν από τις 04:00, ανακοινώσει νεότερο απολογισμό, που κάνει λόγο για 4 νεκρούς και 16 τραυματίες.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προετοιμάζονταν για «νέο μαζικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας, αφού η ρωσική πλευρά προειδοποίησε ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο.



Τόσοι οι ρωσικές, όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις κάθε νύχτα --και, στην περίπτωση των δυνάμεων της Μόσχας, και κατά τη διάρκεια της ημέρας-- εναντίον της άλλης πλευράς τους τελευταίους μήνες, ιδίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.



Οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια, βρίσκονται σε νεκρό σημείο.