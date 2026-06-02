Νέα νύχτα επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Νεκρός άμαχος στην περιφέρεια Κουρσκ

Ρωσικές αρχές καταγγέλλουν ότι ουκρανικό drone έπληξε όχημα στην περιοχή Ριλσκ, ενώ η Μόσχα εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Κιέβου τα ξημερώματα





Ο περιφερειάρχης του Κουρσκ, Αλεξάντερ Χινστάιν, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι ένας πολίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ουκρανικής επιδρομής με drone.







«Σήμερα, στο χωριό Στσέκινο, στην περιοχή Ριλσκ, εχθρικό drone επιτέθηκε σε ιδιωτικής χρήσης όχημα», έγραψε ο Χινστάιν.



«Προς μεγάλη θλίψη μας, ένας πολίτης σκοτώθηκε. Ο Γκενάντι Βασίλιεβιτς ήταν 53 ετών», πρόσθεσε.



Πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά ισχυρών εκρήξεων στο Κίεβο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καπνοί υψώνονταν σε διάφορες συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.



Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, προειδοποίησε μέσω Telegram ότι η πόλη δεχόταν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.



Κλείσιμο



Νωρίτερα, ο ίδιος είχε κάνει λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων κρουζ από τη ρωσική πολεμική αεροπορία, ενώ είχε προειδοποιήσει και για παρουσία ρωσικών drones στον ουκρανικό εναέριο χώρο.



Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις Τους τελευταίους μήνες, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον η μία της άλλης, χρησιμοποιώντας κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινές επιδρομές σε ρωσικές παραμεθόριες περιοχές, ενώ η Μόσχα συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και της ημέρας εναντίον ουκρανικών στόχων.



Ένας άμαχος σκοτώθηκε στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ , κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία , έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, με τις σειρήνες να ηχούν στο Κίεβο και τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.Ο περιφερειάρχης του Κουρσκ, Αλεξάντερ Χινστάιν, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι ένας πολίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ουκρανικής επιδρομής με drone.Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ιδιωτικής χρήσης όχημα στο χωριό Στσέκινο, στην περιοχή Ριλσκ.«Σήμερα, στο χωριό Στσέκινο, στην περιοχή Ριλσκ, εχθρικό drone επιτέθηκε σε ιδιωτικής χρήσης όχημα», έγραψε ο Χινστάιν.«Προς μεγάλη θλίψη μας, ένας πολίτης σκοτώθηκε. Ο Γκενάντι Βασίλιεβιτς ήταν 53 ετών», πρόσθεσε.Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά ισχυρών εκρήξεων στο Κίεβο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καπνοί υψώνονταν σε διάφορες συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, προειδοποίησε μέσω Telegram ότι η πόλη δεχόταν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.«Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε, καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.Νωρίτερα, ο ίδιος είχε κάνει λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων κρουζ από τη ρωσική πολεμική αεροπορία, ενώ είχε προειδοποιήσει και για παρουσία ρωσικών drones στον ουκρανικό εναέριο χώρο.Τους τελευταίους μήνες, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον η μία της άλλης, χρησιμοποιώντας κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινές επιδρομές σε ρωσικές παραμεθόριες περιοχές, ενώ η Μόσχα συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και της ημέρας εναντίον ουκρανικών στόχων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν χωρίς ουσιαστική πρόοδο εδώ και μήνες.



Η σύγκρουση, η οποία διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια, έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και έχει αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, είτε ως εσωτερικά εκτοπισμένοι είτε ως πρόσφυγες.