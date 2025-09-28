The Voice: Η έκπληξη της Κλαυδίας με το Roxanne και η αντίδραση των κριτών - Δείτε βίντεο

«Σ' άκουσα κι έλεγα, δεν μπορεί να φέραν την καλύτερη φωνή από την πρώτη οντισιόν», είπε ο Χρήστος Μάστορας όταν γύρισε την καρέκλα του - Η τραγουδίστρια ερμήνευσε και την «Αστερομάτα»