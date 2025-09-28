The Voice: Η έκπληξη της Κλαυδίας με το Roxanne και η αντίδραση των κριτών - Δείτε βίντεο
The Voice: Η έκπληξη της Κλαυδίας με το Roxanne και η αντίδραση των κριτών - Δείτε βίντεο
«Σ' άκουσα κι έλεγα, δεν μπορεί να φέραν την καλύτερη φωνή από την πρώτη οντισιόν», είπε ο Χρήστος Μάστορας όταν γύρισε την καρέκλα του - Η τραγουδίστρια ερμήνευσε και την «Αστερομάτα»
Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου το «The Voice of Greece» στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους κριτές Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου να παίρνουν τις θέσεις τους για να αναζητήσουν για ακόμα μια φορά την καλύτερη φωνή της Ελλάδας.
Ωστόσο αυτό φάνηκε να γίνεται από την πρώτη κιόλας «Blind Audition» καθώς τους κριτές του περίμενε μια έκπληξη, όταν στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σόου ανέβηκε η Κλαυδία. Η γνωστή τραγουδίστρια η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας φέτος στη Eurovision, επέστρεψε στο πλατό του The Voice εκεί όπου συμμετείχε το 2018.
Η Κλαυδία εμφανίστηκε ως παίκτρια και τραγούδησε τον «Roxanne», με την Έλενα Παπαρίζου γυρίζει με την πρώτη νότα που τραγούδησε η ερμηνεύτρια και να μπλοκάρει και τον Μουζουράκη μην της πάρει την παίκτρια!
Φυσικά γύρισαν όλοι με τον Χρήστο Μάστορα να λέει βλέποντάς την "Σ' άκουσα κι έλεγα, δεν μπορεί να φέραν την καλύτερη φωνή από την πρώτη οντισιόν"
«Η ιστορία επαναλαμβάνεται» είπε για την επιστροφή της Κλαυδίας στη σκηνή του The Voice ο Πάνος Μουζουράκης, καλωσορίζοντας την τραγουδίστρια στο παιχνίδι που την έκανε γνωστή.
«Συνεχίζονται οι συναυλίες κάναμε ένα φανταστικό tour. Πέρασα υπέροχα και περνάω υπέροχα. Έχουν μείνει λίγες ακόμα εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο – Απολαμβάνω τη ζωή, περνάω τέλεια», είπε η Κλαυδία και στη συνέχεια ερμήνευσε την «Αστερομάτα» στη σκηνή, καθηλώνοντας το κοινό.
