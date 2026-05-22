Οι άνθρωποι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια αγορά με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Κατασχέθηκαν 200.000 αυτοκόλλητα Panini για το Μουντιάλ 2026 στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Κατασχέθηκαν 200.000 αυτοκόλλητα Panini για το Μουντιάλ 2026 στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Τα αυτοκόλλητα εντοπίστηκαν μέσα σε λεωφορείο στη Νόβα Ιγκουασού
Η αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/5) ότι κατέσχεσε κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο περίπου 200.000 πλαστά αυτοκόλλητα του άλμπουμ Panini για το Μουντιάλ 2026, το οποίο γνωρίζει τεράστια απήχηση στη Βραζιλία, χώρα των πέντε φορές παγκόσμιων πρωταθλητών.
Τα αυτοκόλλητα εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (21/5) μέσα σε λεωφορείο στη Νόβα Ιγκουασού, προάστιο στα βόρεια του Ρίο, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης μέσα στο ίδιο όχημα πλαστές φανέλες της εθνικής Βραζιλίας.
Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Ρίο φαίνονται μεγάλες στοίβες από αυτοκόλλητα πάνω σε τραπέζι, μαζί με κίτρινες εμφανίσεις της «Σελεσάο» με το νούμερο 10.
Στην Βραζιλία, μία χώρα παθιασμένη με το ποδόσφαιρο, τα αυτοκόλλητα της Panini γίνονται ανάρπαστα σε κάθε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέρα από τα σχολεία, σε πολλές πόλεις δημιουργούνται ακόμη και αυτοσχέδιες υπαίθριες αγορές ανταλλαγής αυτοκόλλητων στους δρόμους.
Αξιοσημείωτο είναι πως το άλμπουμ του Μουντιάλ 2026, που κυκλοφορεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, δεν περιλαμβάνει θέση για το αυτοκόλλητο του μεγαλύτερου σταρ της εθνικής Βραζιλίας, Νεϊμάρ.
Ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται πάντως στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού Κάρλο Αντσελότι, που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (18/5), παρότι δεν είχε κληθεί στην εθνική ομάδα εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.
Σε ανακοίνωση που επικαλούνται βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η Panini γνωστοποίησε ότι αναμένεται να κυκλοφορήσει νέα σειρά αυτοκόλλητων ως «επικαιροποίηση» του άλμπουμ.
Τα αυτοκόλλητα εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (21/5) μέσα σε λεωφορείο στη Νόβα Ιγκουασού, προάστιο στα βόρεια του Ρίο, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης μέσα στο ίδιο όχημα πλαστές φανέλες της εθνικής Βραζιλίας.
Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Ρίο φαίνονται μεγάλες στοίβες από αυτοκόλλητα πάνω σε τραπέζι, μαζί με κίτρινες εμφανίσεις της «Σελεσάο» με το νούμερο 10.
«Όλο το υλικό που κατασχέθηκε θα υποβληθεί σε έλεγχο πραγματογνωμοσύνης και στη συνέχεια θα καταστραφεί», υπογράμμισε η αστυνομία. «Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την κατασκευή και τη διανομή των παραποιημένων προϊόντων», πρόσθεσε η ανακοίνωση.
Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreende milhares de figurinhas falsificadas da Copa do Mundo FIFA de 2026 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.— Polícia Civil RJ (@PCERJ) May 22, 2026
Confira na íntegra 🔗https://t.co/rrrFjjFy9W pic.twitter.com/Jvi97nSzUf
Στην Βραζιλία, μία χώρα παθιασμένη με το ποδόσφαιρο, τα αυτοκόλλητα της Panini γίνονται ανάρπαστα σε κάθε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέρα από τα σχολεία, σε πολλές πόλεις δημιουργούνται ακόμη και αυτοσχέδιες υπαίθριες αγορές ανταλλαγής αυτοκόλλητων στους δρόμους.
Αξιοσημείωτο είναι πως το άλμπουμ του Μουντιάλ 2026, που κυκλοφορεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, δεν περιλαμβάνει θέση για το αυτοκόλλητο του μεγαλύτερου σταρ της εθνικής Βραζιλίας, Νεϊμάρ.
Ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται πάντως στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού Κάρλο Αντσελότι, που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (18/5), παρότι δεν είχε κληθεί στην εθνική ομάδα εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.
Σε ανακοίνωση που επικαλούνται βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η Panini γνωστοποίησε ότι αναμένεται να κυκλοφορήσει νέα σειρά αυτοκόλλητων ως «επικαιροποίηση» του άλμπουμ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα