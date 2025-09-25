Η Λένα Μαντά ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη: «Όνειρο ζωής να επισκεφτώ την πόλη που γεννήθηκα και έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου»
Η Λένα Μαντά ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη: «Όνειρο ζωής να επισκεφτώ την πόλη που γεννήθηκα και έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου»
Η συγγραφέας δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Τουρκία
Στην Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε η Λένα Μαντά, τον τόπο που γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της, κάνοντας έτσι ένα όνειρό της πραγματικότητα.
Αν και σχεδίαζε να κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι με τον σύζυγό της, Γιώργο, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2024, τελικά τη συνόδευσε η συγγραφέας και φίλη της, Κλαίρη Θεοδώρου, και ο άντρας της.
Αφού δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από την πρώτη μέρα της παραμονής της στην Κωνσταντινούπολη, η Λένα Μαντά έγραψε στη λεζάντα: «Κωνσταντινούπολη, ημέρα 1η: όνειρο ζωής να επισκεφτώ την πόλη που γεννήθηκα και έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Χάρη στην Κλάιρη Θεοδώρου και τον άντρα της το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Πλατεία Ταξίμ, Πύργος του Γάλατα και γέφυρα του Γαλατά, βόλτες στην istiklal caddesi, μπακλαβά και καφέ και μόλις αρχίσαμε. ΥΓ. Αυτό το ταξίδι θα το κάναμε πριν τρία χρόνια με τον Γιώργο. Δεν προλάβαμε».
Δείτε τις φωτογραφίες
Αν και σχεδίαζε να κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι με τον σύζυγό της, Γιώργο, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2024, τελικά τη συνόδευσε η συγγραφέας και φίλη της, Κλαίρη Θεοδώρου, και ο άντρας της.
Αφού δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από την πρώτη μέρα της παραμονής της στην Κωνσταντινούπολη, η Λένα Μαντά έγραψε στη λεζάντα: «Κωνσταντινούπολη, ημέρα 1η: όνειρο ζωής να επισκεφτώ την πόλη που γεννήθηκα και έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Χάρη στην Κλάιρη Θεοδώρου και τον άντρα της το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Πλατεία Ταξίμ, Πύργος του Γάλατα και γέφυρα του Γαλατά, βόλτες στην istiklal caddesi, μπακλαβά και καφέ και μόλις αρχίσαμε. ΥΓ. Αυτό το ταξίδι θα το κάναμε πριν τρία χρόνια με τον Γιώργο. Δεν προλάβαμε».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα