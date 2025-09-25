Γιάννης Αϊβάζης για την παιδική του ηλικία: Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος καρκίνου στο αίμα
Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή καρκίνου στην οποία κατέρρεε όλο το νευρολογικό σύστημα, πρόσθεσε
Μία αποκάλυψη έκανε ο Γιάννης Αϊβάζης σε συνέντευξή του, αναφερόμενος στον καρκίνο που πέρασε σε ηλικία μόλις 6 ετών. Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» και μίλησε για τη μάχη που έδωσε κατά την παιδική του ηλικία, ενώ μοιράστηκε τις μνήμες του από τότε.
Όπως είπε, είχε διαγνωστεί με ένα σπάνιο είδος καρκίνου στο αίμα. «Ήμουν 6 ετών. Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος στο αίμα. Πέρασαν οι γονείς μου… Τα θυμάμαι όλα, ήταν μια φάση της ζωής μου, που πραγματικά αν δεν είχα τους γονείς μου να με τρέξουν δεν θα τα είχα καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ανέφερε πως χρειάστηκε να φύγει στο εξωτερικό κάποια στιγμή, λόγω προβλημάτων υγείας. «Χρειάστηκε να φύγω στο Λονδίνο κάποια στιγμή, αλλά όλα καλά, τελείωσαν και προχωρήσαμε», είπε, ενώ αποκάλυψε ότι πηγαίνει στο Άγιο Όρος 4 φορές τον χρόνο.
Στη συνέχεια, μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από την περίοδο εκείνη. «Έμενα και ζούσα μέσα σε νοσοκομείο για πολύ καιρό, μπορεί και χρόνο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή καρκίνου στην οποία κατέρρεε όλο το νευρολογικό σύστημα. Ήταν σαν να μην υπήρχαν κόκκαλα τότε. Ήμουν σε μια φάση τέτοια», εξήγησε.
