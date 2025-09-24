Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Φωτογραφίες: H πρώτη δημόσια εμφάνιση του Έλιοτ Πέιτζ με τη νέα του σύντροφο
Ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Umbrella Academy» περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με την Τζούλια Σίπλετ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Ο Έλιοτ Πέιτζ και η Τζούλια Σίπλετ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στο πλαίσιο της παρουσίασης της συλλογής Gucci Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με σκούρο σακάκι, παντελόνι και λευκό πουκάμισο, ενώ η Σίπλετ, που συμμετέχει στη σειρά του Amazon Prime «Overcompensating», επέλεξε μία πράσινη ριγέ μπλούζα με ασορτί φούστα και μαύρα πέδιλα.
Η σχέση τους είχε επιβεβαιωθεί τον Ιούνιο, όταν ο Πέιτζ ανάρτησε μία φωτογραφία τους, όπου είναι αγκαλιά. Η Σίπλετ με τη σειρά της δημοσίευσε βίντεο όπου ο ηθοποιός εμφανιζόταν χωρίς μπλούζα, γράφοντας «happy prideee».
Πρόκειται για την πρώτη δημόσια σχέση του Έλιοτ Πέιτζ μετά την ανακοίνωσή του το 2020 ότι είναι τρανς άντρας. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί τη χορεύτρια Έμα Πόρτνερ το 2018, με τον γάμο να λήγει φιλικά το 2021. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι μετά τη μετάβασή του νιώθει πιο απελευθερωμένος και πιο άνετος στις προσωπικές του σχέσεις: «Η επικοινωνία με τους ανθρώπους είναι πια πιο εύκολη και πιο συνδεδεμένη», είχε δηλώσει στους Los Angeles Times το 2023.
