Συγκινημένη η Αγάπη Πολίτη στον γάμο του γιου της Παύλου Βαρδινογιάννη: Τους εύχομαι υγεία και αγάπη
Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου - Συγκινήθηκε η μητέρα του γαμπρού
Με λαμπρότητα και σε στενό οικογενειακό κύκλο, ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη παντρεύτηκαν στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Η Αγάπη Πολίτη δήλωσε πως είναι ιδιαίτερα συγκινημένη ενώ η Όλγα Κεφαλογιάννη είπε πως είναι ευτυχισμένη.
Παρουσία συγγενών και φίλων, το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου. Κουμπάροι ήταν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης junior, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.
Κάποιοι από τους καλεσμένους έκαναν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στέλνοντας ευχές από καρδιάς στους νεόνυμφους.
«Είμαι συγκινημένη. Δάκρυσα. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι η τελετή. Τους εύχομαι υγεία και αγάπη και να χαίρονται αυτή την ημέρα κάθε φορά που την θυμούνται», δήλωσε στην εκπομπή η Αγάπη Πολίτη, μητέρα του Παύλου, η οποία λίγους μήνες πριν πάντρεψε την κόρη της, Χρυσή Βαρδινογιάννη, με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.
«Είμαι ευτυχισμένη μαζί με τον ξάδερφό μου που βρήκε αυτό το καταπληκτικό κορίτσι. Τους εύχομαι να είναι όλη τους η ζωή όσο όμορφη ήταν η τελετή», ανέφερε η Όλγα Κεφαλογιάννη, ξαδέλφη του γαμπρού, ενώ από την πλευρά του ο Νίνο ευχήθηκε λέγοντας: «Να είναι καλά, ευτυχισμένοι».
Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, κόρη της μουσικού, συγγραφέως και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, εντυπωσίασε με νυφικό του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου. Το φόρεμα είχε ανοιχτή πλάτη, σκίσιμο στο μπροστινό μέρος και μακρύ πέπλο, συνθέτοντας μια εικόνα κομψότητας και διακριτικής φινέτσας.
Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, η οποία στόλιζε και το αυτοκίνητο που μετέφερε τη νύφη.
Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενο από τα παρανυφάκια, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων.
Ο γαμπρός, Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο και είναι γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, ιδιαίτερα το skydiving, με χιλιάδες άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και των εκδόσεων, καθώς είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα».
Η ίδια συμμετέχει ενεργά στη δραστηριότητά του, με έμφαση στη σύνδεση του βιβλίου με τις νέες ψηφιακές τάσεις.
Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση με περίπου 250 καλεσμένους, όπου το συγκρότημα «48 ώρες» ανέλαβε τη μουσική διασκέδαση. Η βραδιά κύλησε με χαρά και συγκίνηση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το ζευγάρι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την λαμπερή βραδιά:
Ο γάμος στην Εκάλη
Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, η οποία στόλιζε και το αυτοκίνητο που μετέφερε τη νύφη.
Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενο από τα παρανυφάκια, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων.
Ο γαμπρός, Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο και είναι γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, ιδιαίτερα το skydiving, με χιλιάδες άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και των εκδόσεων, καθώς είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα».
Η ίδια συμμετέχει ενεργά στη δραστηριότητά του, με έμφαση στη σύνδεση του βιβλίου με τις νέες ψηφιακές τάσεις.
Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση με περίπου 250 καλεσμένους, όπου το συγκρότημα «48 ώρες» ανέλαβε τη μουσική διασκέδαση. Η βραδιά κύλησε με χαρά και συγκίνηση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το ζευγάρι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την λαμπερή βραδιά:
