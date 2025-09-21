Συγκινημένη η Αγάπη Πολίτη στον γάμο του γιου της Παύλου Βαρδινογιάννη: Τους εύχομαι υγεία και αγάπη



Ο γάμος στην Εκάλη

Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, κόρη της μουσικού, συγγραφέως και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, εντυπωσίασε με νυφικό του σχεδιαστή

Το φόρεμα είχε ανοιχτή πλάτη, σκίσιμο στο μπροστινό μέρος και μακρύ πέπλο, συνθέτοντας μια εικόνα κομψότητας και διακριτικής φινέτσας.



Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, η οποία στόλιζε και το αυτοκίνητο που μετέφερε τη νύφη.

Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενο από τα παρανυφάκια, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων.



Ο γαμπρός, Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του

και της Αγάπης Πολίτη

, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο και είναι γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, ιδιαίτερα το skydiving, με χιλιάδες άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και των εκδόσεων, καθώς είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα».



Η ίδια συμμετέχει ενεργά στη δραστηριότητά του, με έμφαση στη σύνδεση του βιβλίου με τις νέες ψηφιακές τάσεις.

Μετά τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση με περίπου 250 καλεσμένους, όπου το συγκρότημα «48 ώρες» ανέλαβε τη μουσική διασκέδαση. Η βραδιά κύλησε με χαρά και συγκίνηση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το ζευγάρι.