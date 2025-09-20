Γωγώ Ατζολετάκη για την απώλεια του πατέρα της: Είχα «μοιραστεί» στα δύο, αυτό το συναίσθημα ήταν τραγικό, πολύ βάρβαρο
Γωγώ Ατζολετάκη για την απώλεια του πατέρα της: Είχα «μοιραστεί» στα δύο, αυτό το συναίσθημα ήταν τραγικό, πολύ βάρβαρο
Η μια πλευρά μου θρηνούσε και η άλλη ανταποκρινόταν, πρόσθεσε η ηθοποιός
Το συναισθηματικό βάρος που την κυρίευσε μετά τον θάνατο του πατέρα της περιέγραψε η Γωγώ Ατζολετάκη, δηλώνοντας πως ένιωθε ένα «σχίσμα» μέσα της. Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός, θρηνούσε για την απώλειά του και ταυτόχρονα κατάφερνε να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια παρουσίας της σε φεστιβάλ της Ινδονησίας.
«Θυμάμαι ότι… είχα μοιραστεί στα δύο. Αυτό το συναίσθημα ήταν τραγικό. Η μια πλευρά μου θρηνούσε και η άλλη ανταποκρινόταν στις δεξιώσεις, στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, στους φίλους, στους συναδέλφους, σε όλα αυτά που ζούσαμε εκεί στην Τζακάρτα, στην άλλη άκρη του κόσμου», είπε στην εφημερίδα OnTime. «Θυμάμαι αυτή τη διάσπαση της ολότητας μου. Το έχω ζήσει. Είναι ένα συναίσθημα, πολύ βίαιο. Πολύ βάρβαρο», πρόσθεσε.
Η Γωγώ Ατζολετάκη εξήγησε ότι ο πατέρας της, τον οποίο θεωρούσε ήρωά της, έφυγε από τη ζωή, ενώ πραγματοποιούσε πρόβες για θεατρική παράσταση που θα συμμετείχε σε φεστιβάλ της Ινδονησίας. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εγώ έκανα πρόβες για την “Αντιγόνη”, καθώς φεύγαμε με τον Λάμπρο Τσάγκα και το θέατρο “Κνωσός” για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης της Ινδονησίας, στην Τζακάρτα. Κι εγώ είχα τον πατέρα μου ετοιμοθάνατο. Μια εβδομάδα πριν φύγουμε, ο πατέρας μου πέθανε. Πήγα στην Κρήτη, κήδεψα τον πατέρα μου, κάναμε γενική δοκιμή κι εγώ δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Με τον πατέρα μου ήμουν πολύ δεμένη. Ήταν ο ήρωάς μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Θυμάμαι ότι… είχα μοιραστεί στα δύο. Αυτό το συναίσθημα ήταν τραγικό. Η μια πλευρά μου θρηνούσε και η άλλη ανταποκρινόταν στις δεξιώσεις, στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, στους φίλους, στους συναδέλφους, σε όλα αυτά που ζούσαμε εκεί στην Τζακάρτα, στην άλλη άκρη του κόσμου», είπε στην εφημερίδα OnTime. «Θυμάμαι αυτή τη διάσπαση της ολότητας μου. Το έχω ζήσει. Είναι ένα συναίσθημα, πολύ βίαιο. Πολύ βάρβαρο», πρόσθεσε.
Η Γωγώ Ατζολετάκη εξήγησε ότι ο πατέρας της, τον οποίο θεωρούσε ήρωά της, έφυγε από τη ζωή, ενώ πραγματοποιούσε πρόβες για θεατρική παράσταση που θα συμμετείχε σε φεστιβάλ της Ινδονησίας. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, εγώ έκανα πρόβες για την “Αντιγόνη”, καθώς φεύγαμε με τον Λάμπρο Τσάγκα και το θέατρο “Κνωσός” για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης της Ινδονησίας, στην Τζακάρτα. Κι εγώ είχα τον πατέρα μου ετοιμοθάνατο. Μια εβδομάδα πριν φύγουμε, ο πατέρας μου πέθανε. Πήγα στην Κρήτη, κήδεψα τον πατέρα μου, κάναμε γενική δοκιμή κι εγώ δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Με τον πατέρα μου ήμουν πολύ δεμένη. Ήταν ο ήρωάς μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία διαψεύδει ότι μαχητικά της παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο - Απάντηση στη Μόσχα ετοιμάζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ
Πρόσω ολοταχώς η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής - Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ την διετία
Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια
Η Ρωσία διαψεύδει ότι μαχητικά της παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο - Απάντηση στη Μόσχα ετοιμάζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ
Πρόσω ολοταχώς η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής - Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ την διετία
Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα