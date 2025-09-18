Η Ελένη Μενεγάκη απέφυγε τις δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες: «Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό»
Οι ρεπόρτερ την συνάντησαν στο αεροδρόμιο, ενώ γυρνούσε από το Εδιμβούργο
Κατά την επιστροφή της από το Εδιμβούργο, η Ελένη Μενεγάκη συνάντησε τους ρεπόρτερ που την περίμεναν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η ίδια δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, όμως τους χαιρέτισε ευγενικά, εξηγώντας πως έχει ξεσυνηθίσει να βλέπει μπροστά της τηλεοπτικές κάμερες.
Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η παρουσιάστρια καλωσόρισε τους ρεπόρτερ θερμά, χωρίς όμως να επιθυμεί να κάνει εκτενείς δηλώσεις. «Τι έγινε παιδιά; Ωραία υποδοχή μου έχετε», είπε αρχικά στους δημοσιογράφους και στη συνέχεια, μιλώντας στο τηλέφωνο, πρόσθεσε: «Αγάπη μου, σε κλείνω κι έρχομαι».
Απευθυνόμενη ξανά στους ρεπόρτερ, η Ελένη Μενεγάκη σημείωσε: «Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά, σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή χρονιά και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Όλα καλά με το παιδί μου, τακτοποιηθήκαμε και επιστρέψαμε πίσω, από το κρύο στη ζέστη».
