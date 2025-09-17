Το viral meme με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που κανείς δεν ήξερε ότι ήταν ο ηθοποιός - Τον μπέρδευαν με τον Ζακ Γαλιφιανάκη
Με μια καριέρα γεμάτη από εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Butch Cassidy and the Sundance Kid», «The Way We Were» και «The Natural», η κληρονομιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στις επόμενες γενιές θεωρείται εξασφαλισμένη. Ωστόσο, ακόμα και οι νεότεροι, που μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει κάποια ταινία του, σίγουρα γνωρίζουν από αλλού τον κινηματογραφικό αυτόν θρύλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 89 ετών.
Το χαμογελαστό πρόσωπό του έχει γίνει γνωστό στους νέους, μέσα από το διάσημο meme (γνωστό και με την ονομασία «Nodding Man» δηλαδή «ο άνδρας που κουνάει το κεφάλι του»). Το εν λόγω meme χρησιμοποιείται από τους νέους για να εκφράσουν τα «συγχαρητήριά» τους ή να επαινέσουν κάποιον.
Η εικόνα προέρχεται την ταινία «Jeremiah Johnson» που κυκλοφόρησε το 1972. Η χαρακτηριστική στιγμή που αποτυπώνεται στο meme, με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ να γνέφει έρχεται στα πρώτα κιόλας λεπτά της ταινίας. Ο χαρακτήρας που υποδύεται πλέον ζει με μια γυναίκα και το παιδί της και προσαρμόζεται στη ζωή στην άγρια φύση. Έχοντας μόλις πιάσει με επιτυχία ένα ψάρι, χρησιμοποιώντας μεθόδους που έμαθε από τους ντόπιους, κοιτάζει στα μάτια τη νέα του οικογένεια και γνέφει περήφανα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη.
Δεν είναι λίγοι ωστόσο, που για χρόνια μπέρδευαν τον ηθοποιό με τον συνάδελφό του, Ζακ Γαλιφιανάκη, λόγω της πυκνής γενειάδας και των χαρακτηριστικών τους που στη συγκεκριμένη ταινία μοιάζουν αρκετά.
Η ταινία «Jeremiah Johnson» αποτελεί ένα υπαρξιακό γουέστερν και αποτελεί τη δεύτερη από τις έξι συνεργασίες του Ρέντφορντ με τον σκηνοθέτη Σίντνεϊ Πόλακ. Η ιστορία βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, σχετικά με έναν βετεράνο του Μεξικανοαμερικανικού Πολέμου που αποσύρθηκε από την κοινωνία για να ζήσει μόνος στα Βραχώδη Όρη. Εκεί, αντιμετώπισε τα στοιχεία της φύσης, ερωτεύτηκε, κατά λάθος έγινε εχθρός μιας ιθαγενικής φυλής και με απροθυμία, βοήθησε τις αμερικανικές δυνάμεις να επεκταθούν δυτικά. Και όλα αυτά ντυμένος με δέρματα αρκούδας και με μια πυκνή γενειάδα
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Στο παρακάτω γνωστό gif, για πολλά χρόνια δεν είχα ιδέα ότι ήταν ο Ρόμπερτ Ρεντφορντ. Νόμιζα ήταν ο τύπος μιας ρετρό διαφήμισης big bubble. pic.twitter.com/y0SmCZFrpe— Nikita (@Anniyio) September 16, 2025
I always thought this gif was Zach galifinakis? https://t.co/oj40DkjX9X— Skyler Higley (@skyler_higley) September 16, 2025
