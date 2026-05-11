Σταρ των ριάλιτι στην Αφρική εμφανίστηκε σε τελετή βραβείων με φόρεμα από... καρβέλια ψωμί!
GALA
Ψωμί Ριάλιτι Αφρική Φόρεμα

Σταρ των ριάλιτι στην Αφρική εμφανίστηκε σε τελετή βραβείων με φόρεμα από... καρβέλια ψωμί!

«Ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA;» αναρωτήθηκε η Βασίλισσα Μέρσι Ατάνγκ

Σταρ των ριάλιτι στην Αφρική εμφανίστηκε σε τελετή βραβείων με φόρεμα από... καρβέλια ψωμί!
Με μια εμφάνιση που συζητήθηκε παρουσιάστηκε στα 12α Africa Magic Viewers' Choice Awards (AMVCA) που διεξήχθησαν στη Νιγηρία η σταρ των αφρικανικών reality Βασίλισσα Μέρσι Ατάνγκ.

Το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από περισσότερα από 500 καρβέλια ψωμί, όπως είπε η ίδια.,



Μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί, και αρκετές βοηθοί για τη μεταφορά του φορέματος πάνω στο χαλί καθώς η Ατάνγκ δυσκολευόταν να κινηθεί.



Μιλώντας στο BBC, είπε ότι το ντύσιμο σχεδιάστηκε για να προωθήσει την επιχείρησή της και επέμεινε ότι η εμφάνιση ήταν σκόπιμο μάρκετινγκ και όχι σοκαριστικό.

Κλείσιμο
«Ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA;» είπε χαρακτηριστικά.

Το φόρεμα σχεδιάστηκε από την Toyin Lawan του Tiannah's Empire, η οποία σχολίασε στο Instagram ότι ξεκινά μια τάση «όλοι φορέστε την επιχείρησή σας».

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης