Σταρ των ριάλιτι στην Αφρική εμφανίστηκε σε τελετή βραβείων με φόρεμα από... καρβέλια ψωμί!
«Ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA;» αναρωτήθηκε η Βασίλισσα Μέρσι Ατάνγκ
Με μια εμφάνιση που συζητήθηκε παρουσιάστηκε στα 12α Africa Magic Viewers' Choice Awards (AMVCA) που διεξήχθησαν στη Νιγηρία η σταρ των αφρικανικών reality Βασίλισσα Μέρσι Ατάνγκ.
Το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από περισσότερα από 500 καρβέλια ψωμί, όπως είπε η ίδια.,
Μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί, και αρκετές βοηθοί για τη μεταφορά του φορέματος πάνω στο χαλί καθώς η Ατάνγκ δυσκολευόταν να κινηθεί.
Μιλώντας στο BBC, είπε ότι το ντύσιμο σχεδιάστηκε για να προωθήσει την επιχείρησή της και επέμεινε ότι η εμφάνιση ήταν σκόπιμο μάρκετινγκ και όχι σοκαριστικό.
«Ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA;» είπε χαρακτηριστικά.
Το φόρεμα σχεδιάστηκε από την Toyin Lawan του Tiannah's Empire, η οποία σχολίασε στο Instagram ότι ξεκινά μια τάση «όλοι φορέστε την επιχείρησή σας».
