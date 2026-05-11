Η Μαριάντα Πιερίδη έκλεψε την παράσταση στο YFSF με το τραγούδι της Αυστρίας που κέρδισε την Eurovision το 2025, δείτε τις υπόλοιπες εμφανίσεις
GALA
Μαριάντα Πιερίδη Your Face Sounds Familiar YFSF Eurovision

Η Μαριάντα Πιερίδη έκλεψε την παράσταση στο YFSF με το τραγούδι της Αυστρίας που κέρδισε την Eurovision το 2025, δείτε τις υπόλοιπες εμφανίσεις

«Έπος», «είσαι θεότητα», «σοκ, χίλια μπράβο», «φωνάρα», «μας τρέλανες», «δεν υπάρχουν λόγια», «καταπληκτική» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για την εμφάνισή της

Η Μαριάντα Πιερίδη έκλεψε την παράσταση στο YFSF με το τραγούδι της Αυστρίας που κέρδισε την Eurovision το 2025, δείτε τις υπόλοιπες εμφανίσεις
5 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ρυθμούς Eurovision κινήθηκε την Κυριακή το Your Face Sounds Familiar με εμφανίσεις τόσο από το σύγχρονο όσο και το απώτερο παρελθόν του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού, ενόψει της φετινής διοργάνωσης που ξεκινά την Τρίτη στη Βιέννη.

Την παράσταση έκλεψε, όπως και στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision, η εκδοχή του YFSF για τον JJ και το Wasted Love, όπως το παρουσίασε η Μαριάντα Πιερίδη.

«Έπος», «είσαι θεότητα», «σοκ, χίλια μπράβο», «φωνάρα», «μας τρέλανες», «δεν υπάρχουν λόγια», «καταπληκτική» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για την εμφάνισή της.



«Νιώθω πολύ ωραία, δεν το περίμενα, είμαι ενθουσιασμένη. Ήταν ένα τραγούδι πολύ δύσκολο που είχε πολλά πράγματα να κάνεις» είπε για τη νίκη της η τραγουδίστρια.



Κλείσιμο
Ωστόσο από το σόου της Κυριακής δεν θα μπορούσε να λείψει ο Ακύλας, δια χειρός και ερμηνείας Παναγιώτη Ραφαηλίδη.



«Βουτιά στο παρελθόν» αποτέλεσαν οι εμφανίσεις της Δωροθέας Μερκούρη ως Καίτη Γαρμπή, του Μέμου Μπεγνή ως Γιώργος Αλκαίος και της Ίντρα Κέιν ως Αλέξια από το 1987.







Στη σκηνή του YFSF βρέθηκαν και η «Κλαυδία» όπως την παρουσίασε η Αφροδίτη Χατζημηνά αλλά και ο Tommy Cash με το Εspresso Μacchiato, τον οποίο υποδύθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.



5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης