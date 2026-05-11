Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Έκλεισε το ΕΠΑΛ Μοιρών στην Κρήτη μετά το κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας
Έκλεισε το ΕΠΑΛ Μοιρών στην Κρήτη μετά το κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας
Προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας
Δεν λειτουργεί σήμερα, το ΕΠΑΛ Μοιρών στην Κρήτη, μετά την εμφάνιση περιστατικού βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε μαθήτρια της Γ’ Λυκείου. Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμο Φαιστού για καθαρά προληπτικούς λόγους, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υγεία της μαθήτριας παρουσιάζει καλή εικόνα και ήδη ακολουθεί την προβλεπόμενη φαρμακευτική θεραπεία βάσει των οδηγιών των γιατρών. Η ίδια είχε βρεθεί κανονικά στο σχολείο την περασμένη Παρασκευή.
Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Φαιστού αναφέρει ότι «η απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας και η εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων».
Παράλληλα, ο δήμος σημειώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, ώστε να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.
Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Φαιστού αναφέρει ότι «η απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας και η εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων».
Παράλληλα, ο δήμος σημειώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, ώστε να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα