Έκλεισε το ΕΠΑΛ Μοιρών στην Κρήτη μετά το κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας
Δεν λειτουργεί σήμερα, το ΕΠΑΛ Μοιρών στην Κρήτη, μετά την εμφάνιση περιστατικού βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε μαθήτρια της Γ’ Λυκείου. Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμο Φαιστού για καθαρά προληπτικούς λόγους, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υγεία της μαθήτριας παρουσιάζει καλή εικόνα και ήδη ακολουθεί την προβλεπόμενη φαρμακευτική θεραπεία βάσει των οδηγιών των γιατρών. Η ίδια είχε βρεθεί κανονικά στο σχολείο την περασμένη Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Φαιστού αναφέρει ότι «η απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας και η εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων».

Παράλληλα, ο δήμος σημειώνει ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, ώστε να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.

