Κριστίν Ντέιβις για τη σειρά «And Just Like That»: «Δεν ξέραμε ότι θα τελείωνε μετά από τρεις σεζόν»
Η ηθοποιός εξήγησε πως το καστ δεν ήταν ενημερωμένο από την παραγωγή για το τέλος της σειράς
Όταν ανακοινώθηκε ότι η σειρά «And Just Like That» φτάνει στο τέλος της μετά από μόλις τρεις σεζόν, η Κριστίν Ντέιβις αιφνιδιάστηκε όπως παραδέχτηκε σε νέα της συνέντευξη. Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Σάρλοτ Γιορκ, μίλησε στην εκπομπή Drew Barrymore Show και αποκάλυψε ότι ούτε εκείνη, αλλά ούτε και οι συμπρωταγωνίστριές της γνώριζαν πως το reboot του Sex and the City θα ολοκληρωνόταν τόσο σύντομα.
«Ήταν σίγουρα αλήθεια ότι δεν ξέραμε. Η δέσμευση που είχαμε κάνει μεταξύ μας ήταν τριών ετών, οπότε αυτό το γνωρίζαμε, αλλά εγώ απλώς υπέθεσα ότι θα συνεχίζαμε. Έτσι είμαι», είπε χαρακτηριστικά.
Το τέλος της σειράς είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο ο δημιουργός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, σημειώνοντας σε δήλωσή του ότι «γράφοντας το φινάλε της τρίτης σεζόν, έγινε σαφές για μένα ότι αυτό ίσως να ήταν ένα υπέροχο σημείο για να σταματήσουμε». Όπως εξήγησε, ο ίδιος και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που ενσάρκωνε την Κάρι Μπράντσο, απέφυγαν να το γνωστοποιήσουν νωρίτερα για να μην «επισκιάσουν τη διασκέδαση της παρακολούθησης της σεζόν».
Οι πρωταγωνίστριες, Κριστίν Ντέιβις, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Σίνθια Νίξον αποχαιρέτησαν τη σειρά με αναρτήσεις στο Instagram. «Είμαι βαθιά λυπημένη. Αγαπώ όλο το υπέροχο καστ και το συνεργείο μας. 400 καλλιτέχνες δούλευαν τόσο σκληρά στη σειρά μας με απέραντη αγάπη», έγραψε η Ντέιβις.
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στάθηκε με τη σειρά της στην εμπειρία των γυρισμάτων: «Η χαρά, η περιπέτεια και το πιο όμορφο είδος σκληρής δουλειάς. Είμαι καλύτερη για κάθε μέρα που πέρασα μαζί σας. Θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να ξεχάσω. Όλο αυτό. Σας ευχαριστώ όλους».
Η Σίνθια Νίξον μοιράστηκε φωτογραφίες από τα παρασκήνια, τονίζοντας πως «ήταν ένα τόσο συναρπαστικό και καθοριστικό κομμάτι της νέας, υπέροχης, μεσήλικης ενσάρκωσης του Sex and the City».
Η σειρά εστίασε στη ζωή των τριών χαρακτήρων μέσα από ζητήματα όπως η ωρίμανση, ο αλκοολισμός, η απώλεια και η ταυτότητα φύλου. Σημαντική απουσία ήταν εκείνη της Κιμ Κατράλ, που δεν συμμετείχε λόγω της γνωστής της κόντρας με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Ωστόσο, έκανε μια cameo εμφάνιση στο φινάλε της δεύτερης σεζόν.
Kristin Davis reveals ‘And Just Like That’ cast had no idea show was ending: ‘I assumed we would keep going’ https://t.co/9WJ4GFU3cc pic.twitter.com/TXrulyPvh3— Page Six (@PageSix) September 16, 2025
