Νίκος Οικονομόπουλος για τη δημοσιότητα: Δεν υπηρετώ το σύστημα, ούτε πιστεύω πως αυτό υπηρετεί εμένα, απλά κάνω τη δουλειά μου
Νίκος Οικονομόπουλος για τη δημοσιότητα: Δεν υπηρετώ το σύστημα, ούτε πιστεύω πως αυτό υπηρετεί εμένα, απλά κάνω τη δουλειά μου
Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Λίγο πριν συμπληρώσει 20 χρόνια καριέρας στο ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για την πορεία του, τη σχέση του με το κοινό, αλλά και τη φιλοσοφία του γύρω από την επιτυχία. Ο τραγουδιστής, που σπάνια ανοίγεται σε προσωπικό επίπεδο, αποκάλυψε ότι παραμένει «τόσο όσο» στη δημοσιότητα, ενώ δεν κρύβει την αποστασιοποίησή του από τα social media.
Μιλώντας στην εκπομπή «Το 'χουμε», ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε αρχικά, πως δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς σκληρή δουλειά. «Δεδομένη επιτυχία δεν υπάρχει ποτέ, αν δεν δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό που αγαπάς και κάνεις. Δεν θα πετύχεις ποτέ. Κάθε φορά που ξεκινάω να κάνω κάτι καινούριο, το κάνω με πολλή αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο για την πορεία του στη μουσική σκηνή, σημείωσε: «Προσπαθώ να κινούμαι σε πιο λαϊκά μονοπάτια όπως πάντα. Όταν ένα τραγούδι, κάνει μια τεράστια επιτυχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανακάνεις το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό το είδος μουσικής».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά τα social media, παραδέχτηκε πως δεν τον εκφράζουν ιδιαίτερα, ενώ σημείωσε πως «ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του». «Δεν ασχολούμαι και πολύ τα με social media… Πολλές φορές οι άνθρωποι γύρω μου λένε "ασχολήσου λίγο περισσότερο". Κάνω ό,τι μπορώ, αλλά μέχρι εκεί που μπορώ. Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του», είπε.
Τέλος, για το γεγονός ότι δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, κρατώντας την μακριά από τη δημοσιότητα, σχολίασε: «Είμαι τόσο όσο. Δεν υπηρετώ το σύστημα ούτε πιστεύω πως το σύστημα υπηρετεί εμένα. Απλά κάνω τη δουλειά μου, κάνω αυτό που αγαπάω», ενώ επιβεβαίωσε πως σκέφτεται την κυκλοφορία ενός ζωντανά ηχογραφημένου CD, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει οριστικά: «Ακόμα, δεν έχω ολοκληρώσει αυτή τη σκέψη. Το ’χω στο μυαλό μου και πιστεύω».
Μιλώντας στην εκπομπή «Το 'χουμε», ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε αρχικά, πως δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς σκληρή δουλειά. «Δεδομένη επιτυχία δεν υπάρχει ποτέ, αν δεν δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό που αγαπάς και κάνεις. Δεν θα πετύχεις ποτέ. Κάθε φορά που ξεκινάω να κάνω κάτι καινούριο, το κάνω με πολλή αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο για την πορεία του στη μουσική σκηνή, σημείωσε: «Προσπαθώ να κινούμαι σε πιο λαϊκά μονοπάτια όπως πάντα. Όταν ένα τραγούδι, κάνει μια τεράστια επιτυχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανακάνεις το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό το είδος μουσικής».
Δείτε το βίντεο
Για τον δεσμό που έχει χτίσει με το κοινό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντάς τον «ευλογία». «Πέρασαν 20 χρόνια, δεν μπορώ να το πιστέψω, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Αυτό όμως που μένει στο τέλος, είναι τα τραγούδια. Να βγαίνεις σε τόσο πολύ κόσμο, να εκτίθεσαι με την καλή έννοια και ο κόσμος να ανταποκρίνεται σε αυτό, μόνο ευλογία μπορείς να το πεις», είπε.
Όσον αφορά τα social media, παραδέχτηκε πως δεν τον εκφράζουν ιδιαίτερα, ενώ σημείωσε πως «ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του». «Δεν ασχολούμαι και πολύ τα με social media… Πολλές φορές οι άνθρωποι γύρω μου λένε "ασχολήσου λίγο περισσότερο". Κάνω ό,τι μπορώ, αλλά μέχρι εκεί που μπορώ. Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του», είπε.
Τέλος, για το γεγονός ότι δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, κρατώντας την μακριά από τη δημοσιότητα, σχολίασε: «Είμαι τόσο όσο. Δεν υπηρετώ το σύστημα ούτε πιστεύω πως το σύστημα υπηρετεί εμένα. Απλά κάνω τη δουλειά μου, κάνω αυτό που αγαπάω», ενώ επιβεβαίωσε πως σκέφτεται την κυκλοφορία ενός ζωντανά ηχογραφημένου CD, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει οριστικά: «Ακόμα, δεν έχω ολοκληρώσει αυτή τη σκέψη. Το ’χω στο μυαλό μου και πιστεύω».
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα