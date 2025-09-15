Νίκος Οικονομόπουλος για τη δημοσιότητα: Δεν υπηρετώ το σύστημα, ούτε πιστεύω πως αυτό υπηρετεί εμένα, απλά κάνω τη δουλειά μου
GALA
Νίκος Οικονομόπουλος τραγούδι

Νίκος Οικονομόπουλος για τη δημοσιότητα: Δεν υπηρετώ το σύστημα, ούτε πιστεύω πως αυτό υπηρετεί εμένα, απλά κάνω τη δουλειά μου

Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του, πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Νίκος Οικονομόπουλος για τη δημοσιότητα: Δεν υπηρετώ το σύστημα, ούτε πιστεύω πως αυτό υπηρετεί εμένα, απλά κάνω τη δουλειά μου
Γεωργία Κοτζιά
Λίγο πριν συμπληρώσει 20 χρόνια καριέρας στο ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για την πορεία του, τη σχέση του με το κοινό, αλλά και τη φιλοσοφία του γύρω από την επιτυχία. Ο τραγουδιστής, που σπάνια ανοίγεται σε προσωπικό επίπεδο, αποκάλυψε ότι παραμένει «τόσο όσο» στη δημοσιότητα, ενώ δεν κρύβει την αποστασιοποίησή του από τα social media.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το 'χουμε», ο Νίκος Οικονομόπουλος τόνισε αρχικά, πως δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς σκληρή δουλειά. «Δεδομένη επιτυχία δεν υπάρχει ποτέ, αν δεν δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό που αγαπάς και κάνεις. Δεν θα πετύχεις ποτέ. Κάθε φορά που ξεκινάω να κάνω κάτι καινούριο, το κάνω με πολλή αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο για την πορεία του στη μουσική σκηνή, σημείωσε: «Προσπαθώ να κινούμαι σε πιο λαϊκά μονοπάτια όπως πάντα. Όταν ένα τραγούδι, κάνει μια τεράστια επιτυχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανακάνεις το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό το είδος μουσικής».

Δείτε το βίντεο
Για τον δεσμό που έχει χτίσει με το κοινό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντάς τον «ευλογία». «Πέρασαν 20 χρόνια, δεν μπορώ να το πιστέψω, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Αυτό όμως που μένει στο τέλος, είναι τα τραγούδια. Να βγαίνεις σε τόσο πολύ κόσμο, να εκτίθεσαι με την καλή έννοια και ο κόσμος να ανταποκρίνεται σε αυτό, μόνο ευλογία μπορείς να το πεις», είπε.

Όσον αφορά τα social media, παραδέχτηκε πως δεν τον εκφράζουν ιδιαίτερα, ενώ σημείωσε πως «ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του». «Δεν ασχολούμαι και πολύ τα με social media… Πολλές φορές οι άνθρωποι γύρω μου λένε "ασχολήσου λίγο περισσότερο". Κάνω ό,τι μπορώ, αλλά μέχρι εκεί που μπορώ. Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του», είπε.

Τέλος, για το γεγονός ότι δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, κρατώντας την μακριά από τη δημοσιότητα, σχολίασε: «Είμαι τόσο όσο. Δεν υπηρετώ το σύστημα ούτε πιστεύω πως το σύστημα υπηρετεί εμένα. Απλά κάνω τη δουλειά μου, κάνω αυτό που αγαπάω», ενώ επιβεβαίωσε πως σκέφτεται την κυκλοφορία ενός ζωντανά ηχογραφημένου CD, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει οριστικά: «Ακόμα, δεν έχω ολοκληρώσει αυτή τη σκέψη. Το ’χω στο μυαλό μου και πιστεύω».

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης