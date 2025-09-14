Γιούλικα Σκαφιδά: Το αν θα θηλάσει ή το πώς θα γεννήσει μια γυναίκα είναι λίγο πιο προσωπικό θέμα
Γιούλικα Σκαφιδά: Το αν θα θηλάσει ή το πώς θα γεννήσει μια γυναίκα είναι λίγο πιο προσωπικό θέμα
Έχω καταλάβει πλέον ότι για να είναι καλά το παιδί, πρέπει πρώτα να είμαι και εγώ, πρόσθεσε η ηθοποιός
Το κομμάτι του θηλασμού και τον τρόπο με τον οποίο θα γεννήσει μια γυναίκα σχολίασε η Γιούλικα Σκαφιδά, δηλώνοντας πως και οι δύο περιπτώσεις αποτελούν πολύ προσωπικές επιλογές.
Η ηθοποιός έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από περίπου δύο χρόνια και εξήγησε ότι για να είναι καλά το παιδί της, θα πρέπει εκείνη πρώτα να είναι ευτυχισμένη και σε μια ισορροπία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε τη δική της εμπειρία από τον θηλασμό.
Όπως είπε: «Το πρώτο βράδυ με το νεογέννητο στο σπίτι ήταν καταστροφικό. Κοιμήθηκε 1,5 ώρα, εγώ ήμουν φοβερά ταλαιπωρημένη. Θήλασα ένα τρίμηνο. Το αν θα θηλάσει κάποιος ή το πώς θα γεννήσει μια γυναίκα είναι λίγο πιο προσωπικό. Έχω καταλάβει πλέον ότι για να είναι καλά το παιδί, πρέπει εγώ πρώτα να είμαι καλά. Οπότε αυτόν τον δρόμο ακολούθησα. Θήλασα τρεις μήνες γιατί πεινούσε πολύ και εγώ δεν είχα τόσο γάλα, οπότε άρχισα να του δίνω ξένο και ήμασταν χαρούμενοι και εγώ και αυτός».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από περίπου δύο χρόνια και εξήγησε ότι για να είναι καλά το παιδί της, θα πρέπει εκείνη πρώτα να είναι ευτυχισμένη και σε μια ισορροπία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε τη δική της εμπειρία από τον θηλασμό.
Όπως είπε: «Το πρώτο βράδυ με το νεογέννητο στο σπίτι ήταν καταστροφικό. Κοιμήθηκε 1,5 ώρα, εγώ ήμουν φοβερά ταλαιπωρημένη. Θήλασα ένα τρίμηνο. Το αν θα θηλάσει κάποιος ή το πώς θα γεννήσει μια γυναίκα είναι λίγο πιο προσωπικό. Έχω καταλάβει πλέον ότι για να είναι καλά το παιδί, πρέπει εγώ πρώτα να είμαι καλά. Οπότε αυτόν τον δρόμο ακολούθησα. Θήλασα τρεις μήνες γιατί πεινούσε πολύ και εγώ δεν είχα τόσο γάλα, οπότε άρχισα να του δίνω ξένο και ήμασταν χαρούμενοι και εγώ και αυτός».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, η Γιούλικα Σκαφιδά αναφέρθηκε στις αλλαγές που παρατηρεί στη ζωή της μετά τη γέννηση του γιου της, λέγοντας: «Γεννήθηκε ο γιος μου και άλλαξε η ζωή μου. Έχει πολύ αγάπη, ενδιαφέρον, αγεωγράφητα νερά. Έχει δυσκολίες και καλό είναι να μιλάμε για αυτές» και για την περίοδο της εγκυμοσύνης της σχολίασε: «Είχα μια πολύ καλή και εύκολη εγκυμοσύνη, δόξα το Θεό. Δεν πήρα πολλά κιλά, πήρα 6-7. Δούλευα κανονικά στις "Ψυχοκόρες", είκοσι μέρες πριν γεννήσω».
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς ο εσωστρεφής Τάιλερ έφτασε να συλληφθεί για τη δολοφονία του Κερκ – Τα «γιατί» της δολοφονίας που κλονίζει τις ΗΠΑ
Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε και μου έλεγε «πιες κοκαΐνη»: Νέες πληροφορίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού
Πώς ο εσωστρεφής Τάιλερ έφτασε να συλληφθεί για τη δολοφονία του Κερκ – Τα «γιατί» της δολοφονίας που κλονίζει τις ΗΠΑ
Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με χτυπούσε και μου έλεγε «πιες κοκαΐνη»: Νέες πληροφορίες για τη δράση του 42χρονου μαστροπού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα