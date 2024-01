Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cy5ujxpl7b95)

μίλησε για την εμπειρία του στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «I’ m Celebrity Get Me out of Here» και αναφέρθηκε στην πρόταση γάμου που έκανε στη σύντροφό του,Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου.Σχετικά με την πρόταση γάμου που έκανε στην Λεάννα Μάρκογλου με την οποία έχουν κάνει οικογένεια, ο Πάνος Καλίδης σχολίασε: «Δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία γάμου. Θα σας καλέσω. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου είναι παντού στη ζωή μου».Για τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης και για το αν είχε πρόταση για το «Survivor», ο Πάνος Καλίδης ανέφερε: «Δεν μπορούσα να έχω πρόταση για το "Survivor", μόλις βγήκα από το "I’ m Celebrity", αρχές Δεκέμβρη. Και πρόταση να είχα, δεν θα πήγαινα. Φτάνει για μένα. Δεν είναι το ίδιο το "Survivor" με το "I’ m Celebrity". Στο "Survivor" είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες για τον λόγο ότι δεν τρώγαμε και χάναμε κιλά και είχαμε και άλλα σωματικά προβλήματα».Αναφορικά με τον λόγο που συμμετείχε στο «I' m Celebrity» απάντησε: «Ήταν μία πολύ καλή οικονομική πρόταση, επίσης ήταν και ένα διάστημα - Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης που δεν εργαζόμουν».