Η Ρεάλ διαμαρτυρήθηκε επίσημα για τη διαιτησία του τελικού της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό
Η Ρεάλ διαμαρτυρήθηκε επίσημα για τη διαιτησία του τελικού της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό
Στην επίσημη ιστοσελίδα της η Ρεάλ αναφέρθηκε σε διαιτητικές αποφάσεις στον τελικό της Euroleague με τον Ολυμπιακό
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά ηττήθηκε (92-85) στον τελικό της Euroleague από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.
Λίγο μετά την λήξη της αναμέτρησης στο σχόλιο τους για τον αγώνα στο T-Center οι Μαδριλένοι έκαναν αναφορές για αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις.
«Η ομάδα του Σκαριόλο αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο εναντίον του Ολυμπιακού παρά τις απουσίες και αρκετές αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις», ανέφερε στο άρθρο της η επίσημη ιστοσελίδα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Η «Βασίλισσα» με αυτό τον τρόπο θέλησε να αναφερθεί και στις αποφάσεις των Ράντοβιτς, Λοτερμόσερ και Λάτισεφς.
Στο μεταξύ η ισπανική «AS» στην επίσημη ιστοσελίδα της έβαλε το βίντεο με την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή Σρέντεν Ράντοβιτς όπου χρέωσε με φάουλ τον Φακούντο Καμπάτσο σε άμυνα πάνω στον Τόμας Γουόκαπ.
Λίγο μετά την λήξη της αναμέτρησης στο σχόλιο τους για τον αγώνα στο T-Center οι Μαδριλένοι έκαναν αναφορές για αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις.
«Η ομάδα του Σκαριόλο αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο εναντίον του Ολυμπιακού παρά τις απουσίες και αρκετές αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις», ανέφερε στο άρθρο της η επίσημη ιστοσελίδα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Η «Βασίλισσα» με αυτό τον τρόπο θέλησε να αναφερθεί και στις αποφάσεις των Ράντοβιτς, Λοτερμόσερ και Λάτισεφς.
Στο μεταξύ η ισπανική «AS» στην επίσημη ιστοσελίδα της έβαλε το βίντεο με την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή Σρέντεν Ράντοβιτς όπου χρέωσε με φάουλ τον Φακούντο Καμπάτσο σε άμυνα πάνω στον Τόμας Γουόκαπ.
El Madrid pierde la final de la Euroliga.— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα