Βεζένκοφ: Όλα αυτά τα χρόνια αξίζαμε μία Ευρωλίγκα και έφτασε η στιγμή να την πάρουμε
«Δεν μπορώ να σου πω πως νιώθω αυτή τη στιγμή δε ξέρω, νομίζω θα μου πάρει λίγο χρόνο αλλά στο τέλος θα είναι δάκρυα και χαρά μαζί», είπε ο MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague
Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στον θρόνο του βασιλιά της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του νικώντας 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μία κανονική τιτανομαχία στο T-Center.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ, μίλησε για την πραγματοποίηση ενός στόχου πολλών χρόνων: «Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Κάποια παιδιά είμαστε μαζί εδώ και τέσσερα πέντε χρόνια. Με τα πάνω μας με τα κάτω μας, είχαμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε, να πιστεύουμε και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια αξίζαμε μία Ευρωλίγκα και έφτασε η στιγμή να την πάρουμε.
Η Ρεάλ έχει φοβερό προπονητή, φοβερό επιτελείο και φοβερούς παίκτες, έχει βαριά φανέλα, έχει τόσα ευρωπαϊκά, ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο, μας ώθησε στα άκρα, αμύνθηκε, έπαιξε πολύ σκληρά και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την κατάκτηση.
Δε νομίζω ότι είναι θέμα δικαιοσύνης, νομίζω ότι αν δουλέψεις πολύ σκληρά κάποια έρχεται αυτό που θέλεις. Δεν μπορώ να σου πω πως νιώθω αυτή τη στιγμή δε ξέρω, νομίζω θα μου πάρει λίγο χρόνο αλλά στο τέλος θα είναι δάκρυα και χαρά μαζί».
Όταν ρωτήθηκε τι αισθανόταν στις τελευταίες βολές, όταν κατάλαβε ότι θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ο MVP της φετινής Euroleague είπε: «νομίζω σκεφτόμουν διάφορα, από το που ξεκινήσαμε το πώς ήρθαμε εδώ, όλο αυτό το γκρουπ, η φετινή χρονιά, όλα μαζί».
Σε ερώτηση αν φοβήθηκε καθόλου στο τέλος που η Ρεάλ πλησίασε στο σκορ: «Κοίτα στο 88-85 είχαν ελεύθερο σουτ, αλλά χάσανε κάποιες βολές με περίεργο τρόπο. Δεν κάναμε και εμείς σωστά τη δουλειά μας, αλλά τέλος καλό όλα καλά».
Τέλος, τόνισε: «ο κόσμος είναι συγκλονιστικός για τους δικούς του λόγους είναι πιο ιδιαίτερο στην έδρα του αντιπάλου, αλλά για εμάς ότι και να γινόταν θα ήταν το ίδιο, γιατί εμείς ο στόχος μας ήταν να πάρουμε την κούπα».
