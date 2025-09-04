Χιθ Λέτζερ - Μισέλ Γουίλιαμς: H τεράστια ομοιότητα της κόρης τους με τον εκλιπόντα πατέρα της
Η 19χρονη θυμίζει έντονα τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών
Μεγάλη ομοιότητα με τον εκλιπόντα πατέρα της φαίνεται να έχει η κόρη του Χιθ Λέτζερ και της Μισέλ Γουίλιαμς, Ματίλντα. Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά από σχεδόν επτά μήνες, η 19χρονη φωτογραφήθηκε να κάνει ποδήλατο στη Νέα Υόρκη.
Η νεαρή θυμίζει έντονα τον ηθοποιό του «Dark Knight», ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2008 σε ηλικία 28 ετών λόγω υπερβολικής δόσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η PageSix, η Ματίλντα φορούσε μία μακριά τζιν φούστα, μαύρη μπλούζα και κόκκινες μπαλαρίνες. Η τελευταία φορά που είχε φωτογραφηθεί ήταν τον Ιανουάριο, όταν βγήκε για καφέ με φίλη της, τη Μέι Λέχερ-Σέλερ, στο Μπρούκλιν.
Η Μισέλ Γουίλιαμς υποδέχτηκε στον κόσμο τη Ματίλντα τον Οκτώβριο του 2005, μόλις έναν χρόνο αφότου γνώρισε τον Χιθ Λέτζερ στα γυρίσματα της ταινίας «Brokeback Mountain» και ξεκίνησαν τη σχέση τους. Η ίδια η ηθοποιός, που χώρισε τον Χιθ Λέτζερ το 2007, αναφέρθηκε στη σύντομη σχέση τους σε συνέντευξή της τον Μάρτιο στο podcast «Armchair Expert».
«Υποθέτω ότι ίσως ένα καλό πράγμα στο να είσαι νέος είναι ότι δεν έχεις τόση εμπειρία ζωής ώστε να μπορείς να βάλεις τα πράγματα σε σωστό πλαίσιο», σχολίασε η Μισέλ Γουίλιαμς. Παράλληλα, έδωσε συμβουλές σχετικά με την ανατροφή της «ιδιαίτερης» πλέον έφηβης κόρης της.
«Όταν κάνω λάθη μπροστά στην κόρη μου και τα αναγνωρίζω και ζητάω συγγνώμη, της διδάσκω να ζητάει κι εκείνη συγγνώμη λέγοντας "ουπς, μαμά, συγγνώμη", και δεν είναι μεγάλο θέμα», εξήγησε. «Είναι μέρος της ζωής και προχωράμε. Χωρίς ντροπή, χωρίς κατηγορίες. Έκανες λάθος; Υπέροχο. Εγώ έχω κάνει ήδη πέντε σήμερα».
Η Μισέλ Γουίλιαμς είναι επίσης μητέρα τριών άλλων παιδιών που απέκτησε με τον σύζυγό της, Τόμας Κέιλ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2020.
