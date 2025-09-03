Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από 39.000 στην ουρά για τα εισιτήρια
ΛΕΞ Συναυλία Θεσσαλονίκη

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από 39.000 στην ουρά για τα εισιτήρια

48 ΣΧΟΛΙΑ

H νέα συναυλία του ράπερ θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από 39.000 στην ουρά για τα εισιτήρια
Συναυλία στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο ΛΕΞ, μέσα από βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

H νέα συναυλία του ράπερ θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου.


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Λεξ (@lextgk)



Η ζήτηση για εισιτήρια είναι ήδη μεγάλη, καθώς η ουρά αναμονής ξεπερνά τα 39.000 άτομα.

Σημειώνεται ότι το Καυταντζόγλειο στάδιο χωράει περίπου 30.000 άτομα.

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από 39.000 στην ουρά για τα εισιτήρια



