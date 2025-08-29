Στιβ Μπάρτον: Γυναίκα έστειλε πάνω από 80.000 δολάρια σε απατεώνα που παρίστανε τον ηθοποιό
Η 56χρονη πείστηκε ότι μιλούσε διαδικτυακά με τον σταρ του General Hospital και έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας της
Μια γυναίκα από τη Νότια Καλιφόρνια καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα απάτης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, χάνοντας περισσότερα από 80.000 δολάρια. Ο απατεώνας φέρεται να χρησιμοποίησε ψεύτικα βίντεο με τη φωνή και την εικόνα του ηθοποιού Στιβ Μπάρτον, γνωστού από τη σαπουνόπερα «General Hospital».
Η Abigail Ruvalcaba δήλωσε στο τοπικό δίκτυο KTLA ότι πριν από σχεδόν έναν χρόνο ξεκίνησε να επικοινωνεί διαδικτυακά με έναν άνδρα που πίστευε ότι ήταν ο 55χρονος ηθοποιός. «Νόμιζα ότι ήμουν ερωτευμένη. Νόμιζα ότι θα είχαμε μια καλή ζωή μαζί», είπε συγκινημένη. Τα βίντεο που λάμβανε, ωστόσο, ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. «Σ’ αγαπώ πολύ, αγάπη μου… Ήθελα να φτιάξω αυτό το βίντεο για να σε κάνω ευτυχισμένη, βασίλισσά μου», ακουγόταν σε ένα από αυτά, σύμφωνα με το KABC.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το ψεύτικο από το αληθινό. «Για μένα φαίνεται ακόμα πραγματικό. Δεν ξέρω τίποτα για την τεχνητή νοημοσύνη. Νιώθω ηλίθια, νιώθω ότι με ξεγέλασαν. Ζούσα σε έναν φανταστικό κόσμο», ανέφερε.
Η κόρη της, Vivian Ruvalcaba, εντόπισε την απάτη τέσσερις μήνες αργότερα. Σε ανάρτησή της στο GoFundMe αποκάλυψε ότι η μητέρα της, ενώ πάλευε με σοβαρή διπολική διαταραχή, εξαπατήθηκε να δώσει συνολικά 81.000 δολάρια και είχε φτάσει στο σημείο να πουλήσει το οικογενειακό διαμέρισμα έναντι 350.000 δολαρίων, προκειμένου να στείλει ακόμη 70.000 δολάρια στον απατεώνα.
Η ίδια παραδέχτηκε ότι έστειλε χρήματα σε μετρητά, επιταγές, μέσω Zelle αλλά και σε Bitcoin. «Είχε πειστεί ότι ήταν ο Μπάρτον. Μου έλεγε "αυτός είναι, βλέπω τη φωνή και το πρόσωπό του στην τηλεόραση"», ανέφερε η Vivian, προσθέτοντας ότι πρόλαβε την τελευταία στιγμή να σταματήσει τη μεταφορά των παραπάνω χρημάτων.
Η Αστυνομία του Λος Άντζελες ερευνά την υπόθεση, ενώ ο πραγματικός Στιβ Μπάρτον ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ότι δεν ζητά ποτέ χρήματα από θαυμαστές. «Πρώτα απ’ όλα, δεν χρειάζομαι τα χρήματά σας και δεν θα ζητούσα ποτέ. Είναι λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους κατεστραμμένους από τέτοιες απάτες», είπε.
AI-generated videos of "General Hospital" actor Steve Burton asking for money scammed a woman out of more than $81,000. Now, her family is speaking out about the incident. https://t.co/BoIJ9r5Ek7 pic.twitter.com/EvdDOjZbxF— E! News (@enews) August 28, 2025
