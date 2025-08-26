Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του την περιπέτεια στο Δρομοκαΐτειο και ανεβάζει βίντεο από τη θάλασσα: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του την περιπέτεια στο Δρομοκαΐτειο και ανεβάζει βίντεο από τη θάλασσα: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα»
Ο τραγουδιστής πήρε πριν κάποιες μέρες εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, όπου είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή, έπειτα από αίτημα της μητέρας του και της αδερφής του, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του
Φαίνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην καθημερινότητά του, λίγες ημέρες αφότου πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, όπου είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή, έπειτα από αίτημα της μητέρας του και της αδερφής του, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα του.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου ένα βίντεο, που τον δείχνει στη θάλασσα.
Στο σύντομο κλιπ που ανέβασε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να κάνει βόλτα στη θάλασσα, με ένα σκάφος. Σε ένα σημείο του βίντεο, ακούγεται να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».
Δείτε το βίντεο
Ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο ανάρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ημέρα που έλαβε και επισήμως εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σε δημοσίευση που έκανε στο Instagram έδειξε εικόνες από τον χώρο όπου έμεινε τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα το κρεβάτι, τη θέα από το δωμάτιο αλλά και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του ήταν γραμμένη η φράση: «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».
Στο βίντεο που είχε τραβηχτεί στις 15 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε: «Συνεχίζεται...».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον συγγενών του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Ο δικηγόρος του τόνισε σχετικά: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος».
Όπως υποστηρίζει ο καλλιτέχνης, ο εγκλεισμός του δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά μέρος οργανωμένης ενέργειας από στενούς συγγενείς του, με στόχο να ανακοπούν οι κινήσεις του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», ανέφερε ο δικηγόρος του σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό νόσημα και κάνει λόγο για σκευωρία. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί δημόσια με συνέντευξη, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία συνεργασίας του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για τη φθινοπωρινή σεζόν.
Ο δικηγόρος του τραγουδιστή απάντησε στην επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη, σύμφωνα με την οποία η Βάσω Μαζωνάκη δεν είχε καμία εμπλοκή στην αίτηση για ακούσια νοσηλεία. Η μητέρα του τραγουδιστή και η αδερφή του Μαρία υποστηρίζουν ότι αυτές που υπέβαλαν την αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη και του πατέρα του.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στα social media το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου ένα βίντεο, που τον δείχνει στη θάλασσα.
Στο σύντομο κλιπ που ανέβασε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να κάνει βόλτα στη θάλασσα, με ένα σκάφος. Σε ένα σημείο του βίντεο, ακούγεται να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».
Δείτε το βίντεο
Ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο ανάρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ημέρα που έλαβε και επισήμως εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σε δημοσίευση που έκανε στο Instagram έδειξε εικόνες από τον χώρο όπου έμεινε τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα το κρεβάτι, τη θέα από το δωμάτιο αλλά και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του ήταν γραμμένη η φράση: «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».
Το βίντεο μέσα από το δωμάτιό του στο Δρομοκαΐτειο
Στο βίντεο που είχε τραβηχτεί στις 15 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε: «Συνεχίζεται...».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον συγγενών του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Ο δικηγόρος του τόνισε σχετικά: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος».
Όπως υποστηρίζει ο καλλιτέχνης, ο εγκλεισμός του δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά μέρος οργανωμένης ενέργειας από στενούς συγγενείς του, με στόχο να ανακοπούν οι κινήσεις του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», ανέφερε ο δικηγόρος του σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό νόσημα και κάνει λόγο για σκευωρία. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί δημόσια με συνέντευξη, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία συνεργασίας του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για τη φθινοπωρινή σεζόν.
«Η Βάσω Μαζωνάκη ήταν αμέτοχη»
Ο δικηγόρος του τραγουδιστή απάντησε στην επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη, σύμφωνα με την οποία η Βάσω Μαζωνάκη δεν είχε καμία εμπλοκή στην αίτηση για ακούσια νοσηλεία. Η μητέρα του τραγουδιστή και η αδερφή του Μαρία υποστηρίζουν ότι αυτές που υπέβαλαν την αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη και του πατέρα του.
Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η υγεία και η ασφάλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι η δράση τους είχε ως μοναδικό σκοπό να προστατεύσουν τον γιο και αδελφό τους.
Ολόκληρη η επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη:
Η Δικηγορική μας Εταιρεία «Βλάσσης & Συνεργάτες» ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη, λάβαμε την εντολή να δημοσιεύσουμε την πιο κάτω ανακοίνωση:
Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.
Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.
Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.
Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.
Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει.
Ολόκληρη η επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη:
Η Δικηγορική μας Εταιρεία «Βλάσσης & Συνεργάτες» ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη, λάβαμε την εντολή να δημοσιεύσουμε την πιο κάτω ανακοίνωση:
Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.
Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.
Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.
Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.
Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα