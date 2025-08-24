Ο Γιώργος Μαζωνάκης βάζει σκούπα στο σπίτι του - «Σαββατογενική» έγραψε σε βίντεο που δημοσίευσε
Ο Γιώργος Μαζωνάκης βάζει σκούπα στο σπίτι του - «Σαββατογενική» έγραψε σε βίντεο που δημοσίευσε
Ο τραγουδιστής την περασμένη Πέμπτη έλαβε και τυπικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Στην καθημερινότητά του επιστρέφει ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο μετά το εξιτήριο του από το Δρομοκαΐτειο, καθώς σε βίντεο που ανάρτησε στα social media φαινόταν να βάζει σκούπα στο σπίτι του.
Το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο τραγουδιστής επισκέφτηκε αρχικά κουρείο στην περιοχή της Γλυφάδας και στη συνέχεια έκανε μία νέα δημοσίευση στο Instagram, αυτή τη φορά μέσα από το σπίτι του.
Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξυπόλυτος να σκουπίζει το χαλί του σαλονιού του με ηλεκτρική σκούπα λίγες ημέρες αφότου πήρε εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο, μετά από απόφαση της θεραπευτικής ομάδας που τον παρακολουθούσε. Με χιούμορ, συνόδευσε την ανάρτηση γράφοντας: «Σαββατογενική, Σαββατογεννημένος, Σαββατοκύριακο. Μα Ζω».
Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στο Δρομοκαΐτειο με εισαγγελική εντολή του πατέρα και της αδερφής του. Σε φωτογραφία που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram το Σάββατο, ενημέρωσε τους ακολούθους του ότι πήγε για κούρεμα. Στην εικόνα ποζάρει καθισμένος στην καρέκλα του κουρείου, με αφρό ξυρίσματος στο πρόσωπο.
Ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο ανάρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ημέρα που έλαβε και επισήμως εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σε δημοσίευση που έκανε στο Instagram έδειξε εικόνες από τον χώρο όπου έμεινε τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα το κρεβάτι, τη θέα από το δωμάτιο αλλά και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του ήταν γραμμένη η φράση: «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».
Στο βίντεο που είχε τραβηχτεί στις 15 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε: «Συνεχίζεται...».
Το βίντεο μέσα από το δωμάτιό του στο Δρομοκαΐτειο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον συγγενών του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Ο δικηγόρος του τόνισε σχετικά: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος».
Όπως υποστηρίζει ο καλλιτέχνης, ο εγκλεισμός του δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά μέρος οργανωμένης ενέργειας από στενούς συγγενείς του, με στόχο να ανακοπούν οι κινήσεις του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», ανέφερε ο δικηγόρος του σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό νόσημα και κάνει λόγο για σκευωρία. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί δημόσια με συνέντευξη, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία συνεργασίας του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για τη φθινοπωρινή σεζόν.
