Ζόι Κράβιτζ: Μέλισσα της επιτέθηκε στην πρεμιέρα του «Caught Stealing» - Η αντίδραση του Όστιν Μπάτλερ
GALA
Όστιν Μπάτλερ Ζόι Κράβιτζ Μέλισσα

Ζόι Κράβιτζ: Μέλισσα της επιτέθηκε στην πρεμιέρα του «Caught Stealing» - Η αντίδραση του Όστιν Μπάτλερ

Ο ηθοποιός επενέβη όταν το έντομο πλησίασε τη συμπρωταγωνίστριά του

Ζόι Κράβιτζ: Μέλισσα της επιτέθηκε στην πρεμιέρα του «Caught Stealing» - Η αντίδραση του Όστιν Μπάτλερ
Τη συμπρωταγωνίστριά του, Ζόι Κράβιτζ «έσωσε» ο Όστιν Μπάτλερ από ένα… απρόσκλητο έντομο κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Caught Stealing» στο Λονδίνο. Ο 34χρονος ηθοποιός αντέδρασε όταν μια μέλισσα τρόμαξε την Ζόι Κράβιτζ τη στιγμή που οι δυο τους πόζαραν για τους φωτογράφους. Αρχικά προσπάθησαν και οι δύο να την απομακρύνουν από το πρόσωπό της, πριν το έντομο στραφεί προς τον Όστιν Μπάτλερ, ο οποίος παρέμεινε ψύχραιμος μέχρι να απομακρυνθεί χωρίς να τσιμπήσει κανέναν.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ηθοποιός είχε… περιπέτεια με μέλισσα σε κόκκινο χαλί. Τον περασμένο Μάιο, στο Φεστιβάλ Καννών και την πρεμιέρα της ταινίας «Eddington», προσπάθησε να προστατεύσει την Έμα Στόουν, η οποία εμφανίστηκε έντονα ανήσυχη όταν ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη μπροστά στις κάμερες, ενώ στο πλάι τους βρισκόταν και ο Πέδρο Πασκάλ.

Ο Όστιν Μπάτλερ βρίσκεται αυτό το διάστημα σε περιοδεία προβολής του νέου του φιλμ, σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι, όπου υποδύεται τον Χανκ, έναν πρώην σταρ του μπέιζμπολ που καταλήγει μπάρμαν και μπλέκεται στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης των 90s. Η Ζόε Κράβιτζ υποδύεται την Ιβόν, το ερωτικό του ενδιαφέρον.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο περιοδικό Men’s Health ότι πήρε 16 κιλά για να αποδώσει την εικόνα ενός άντρα με πρόβλημα αλκοολισμού, ενώ ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης του έστελνε φωτογραφίες από παίκτες του μπέιζμπολ για να καταλάβει το σωματότυπο που χρειαζόταν.

Παράλληλα, η χημεία μεταξύ του Όστιν Μπάτλερ και της Ζόι Κράβιτζ έχει τροφοδοτήσει φήμες για πιθανό ειδύλλιο. Τον Ιούλιο, δημοσίευμα του Page Six αποκάλυψε ότι οι δύο τους παρακολούθησαν μαζί θεατρική παράσταση στη Νέα Υόρκη, αν και πηγές κοντά στην ηθοποιό υποστήριξαν πως η φημολογούμενη σχέση τους δεν είναι «κάτι σοβαρό» μετά τον χωρισμό της από τον Τσάνινγκ Τέιτουμ τον Οκτώβριο του 2024.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο

Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης