Ζόι Κράβιτζ: Μέλισσα της επιτέθηκε στην πρεμιέρα του «Caught Stealing» - Η αντίδραση του Όστιν Μπάτλερ
Ο ηθοποιός επενέβη όταν το έντομο πλησίασε τη συμπρωταγωνίστριά του
Τη συμπρωταγωνίστριά του, Ζόι Κράβιτζ «έσωσε» ο Όστιν Μπάτλερ από ένα… απρόσκλητο έντομο κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Caught Stealing» στο Λονδίνο. Ο 34χρονος ηθοποιός αντέδρασε όταν μια μέλισσα τρόμαξε την Ζόι Κράβιτζ τη στιγμή που οι δυο τους πόζαραν για τους φωτογράφους. Αρχικά προσπάθησαν και οι δύο να την απομακρύνουν από το πρόσωπό της, πριν το έντομο στραφεί προς τον Όστιν Μπάτλερ, ο οποίος παρέμεινε ψύχραιμος μέχρι να απομακρυνθεί χωρίς να τσιμπήσει κανέναν.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ηθοποιός είχε… περιπέτεια με μέλισσα σε κόκκινο χαλί. Τον περασμένο Μάιο, στο Φεστιβάλ Καννών και την πρεμιέρα της ταινίας «Eddington», προσπάθησε να προστατεύσει την Έμα Στόουν, η οποία εμφανίστηκε έντονα ανήσυχη όταν ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη μπροστά στις κάμερες, ενώ στο πλάι τους βρισκόταν και ο Πέδρο Πασκάλ.
Ο Όστιν Μπάτλερ βρίσκεται αυτό το διάστημα σε περιοδεία προβολής του νέου του φιλμ, σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι, όπου υποδύεται τον Χανκ, έναν πρώην σταρ του μπέιζμπολ που καταλήγει μπάρμαν και μπλέκεται στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης των 90s. Η Ζόε Κράβιτζ υποδύεται την Ιβόν, το ερωτικό του ενδιαφέρον.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο περιοδικό Men’s Health ότι πήρε 16 κιλά για να αποδώσει την εικόνα ενός άντρα με πρόβλημα αλκοολισμού, ενώ ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης του έστελνε φωτογραφίες από παίκτες του μπέιζμπολ για να καταλάβει το σωματότυπο που χρειαζόταν.
Παράλληλα, η χημεία μεταξύ του Όστιν Μπάτλερ και της Ζόι Κράβιτζ έχει τροφοδοτήσει φήμες για πιθανό ειδύλλιο. Τον Ιούλιο, δημοσίευμα του Page Six αποκάλυψε ότι οι δύο τους παρακολούθησαν μαζί θεατρική παράσταση στη Νέα Υόρκη, αν και πηγές κοντά στην ηθοποιό υποστήριξαν πως η φημολογούμενη σχέση τους δεν είναι «κάτι σοβαρό» μετά τον χωρισμό της από τον Τσάνινγκ Τέιτουμ τον Οκτώβριο του 2024.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Fearless Austin Butler rescues Zoë Kravitz from aggressive bee at ‘Caught Stealing’ London premiere https://t.co/UAk2ZsTRZJ pic.twitter.com/YMXjRy3iYp— Page Six (@PageSix) August 20, 2025
