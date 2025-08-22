bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ο Κρατερός Κατσούλης έκλεισε τα 54: «Να μεγαλώνουμε σπουδαία και ωραία»
Κάθε χρόνος είναι πια πολυτιμότερος από τον προηγούμενο, σχολίασε ο ηθοποιός
Τα 54 έκλεισε ο Κρατερός Κατσούληςκαι γιόρτασε τα γενέθλιά του μεταφέροντας ένα αισιόδοξο μήνυμα, πως το σημαντικό είναι να μεγαλώνει κανείς με «σπουδαίο και ωραίο» τρόπο.
Ο ηθοποιός κοινοποίησε φωτογραφίες με την τούρτα του στα social media και παράλληλα μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματά του για τον χρόνο, τη διαδρομή της ζωής και την αξία που αποκτά κάθε νέο έτος.
Η λεζάντα της ανάρτησής του ξεκίνησε με μία αναφορά στη μέρα που σηματοδοτεί για εκείνον έναν ακόμη κύκλο: «Σχετικά με εχθές, 21 του Αυγούστου. Ήρθε πάλι αυτή η συγκεκριμένη μέρα του χρόνου που σηματοδοτεί άλλον ένα χρόνο διαδρομής, πορείας, ταξιδιού, ηλιακής και ηλικιακής βόλτας ή όπως το ορίζει ο καθένας μας, τέλος πάντων! Και κάθε χρόνος είναι πια πολυτιμότερος από τον προηγούμενο! Όχι γιατί μεγαλώσαμε ούτε γιατί σοβαρέψαμε. Έτσι κι αλλιώς οι αξίες και οι ποιότητες έχουν διαμορφωθεί, πιστοποιηθεί, εγκριθεί και εγκατασταθεί, δεκαετίες πριν, δεν θα αρχίσουν τώρα νέες εργασίες εφ' όλης της ύπαρξης. Αλλά ίσως γιατί τώρα, καταλαβαίνουμε πια καλύτερα την αξία και τη σημασία του χρόνου».
Σε άλλο σημείο, ο Κρατερός Κατσούλης εξήγησε πώς ο χρόνος παύει να μετριέται μόνο μέσα από την προσωπική πορεία, αλλά συνδέεται άμεσα με τους ανθρώπους και τις σχέσεις που τον έχουν καθορίσει: «Γιατί τώρα πια, σίγουρα τώρα πια, τον μετράμε και με κάτι άλλο πέρα από εμάς τους ίδιους. Κάτι σημαντικότερο. Τον μετράμε με την αγάπη για αυτούς που αγαπάμε, αγαπήσαμε και ζήσαμε. Με αυτούς που ήρθαν, έμειναν αλλά και με αυτούς που έφυγαν. Τον μετράμε με παρουσίες και απώλειες. Ίσως και δεν τον μετράμε καν, τον ζούμε. Όσο περισσότερο, όσο με πιο ζωή γίνεται. Η ευχή πάντα ίδια: Να μεγαλώνουμε σπουδαία και ωραία.Όμορφα και γενναία. Καλημέρα χρόνια πολλά σε όλους ».
