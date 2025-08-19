MTV VMAs: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Ρίκι Μάρτιν θα εμφανιστούν στη σκηνή
Στις υποψηφιότητες φέτος πρωτοστατεί η Lady Gaga, διεκδικώντας βραβεία σε 12 κατηγορίες
Η τελετή απονομής των MTV Video Music Awards υπόσχεται εντυπωσιακές εμφανίσεις, με τους Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Ρίκι Μάρτιν, Άλεξ Γουόρεν, J Balvin, DJ Snake και Sombr να ανεβαίνουν στη σκηνή.
Ο Κολομβιανός σταρ της ρεγκετόν, J Balvin, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «Noventa» σε συνεργασία με τον DJ Snake, ενώ θα ερμηνεύσει και το «Zun Zun» μαζί με τους Justin Quiles και Lenny Tavárez.
Στην ίδια τελετή, ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός, Busta Rhymes, θα τιμηθεί με το πρώτο βραβείο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award, ενώ ο Ρίκι Μάρτιν θα παραλάβει το πρώτο Latin Icon Award (Ίνδαλο της Λάτιν). Ο LL Cool J έχει ανακοινωθεί ως παρουσιαστής της βραδιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη.
Στις υποψηφιότητες φέτος πρωτοστατεί η Lady Gaga, διεκδικώντας βραβεία σε 12 κατηγορίες, ανάμεσά τους Βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς. Ακολουθεί ο Μπρούνο Μαρς με 11 υποψηφιότητες, ο Kέντρικ Λαμάρ με 10, και οι Rosé και Σαμπρίνα Κάρπεντερ με οκτώ η καθεμία. Οι The Weeknd, Μπίλι Άιλις και Charli XCX διεκδικούν επτά, έξι και πέντε βραβεία αντίστοιχα.
Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn), @JBALVIN and more announced as performers for the 2025 MTV @vmas— NME (@NME) August 19, 2025
This year's ceremony will take place in New York on September 7 https://t.co/sqtam3CdGP
