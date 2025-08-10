Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Η Έμμα Τόμσον αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε ραντεβού τη μέρα που πήρε διαζύγιο από τον Κένεθ Μπράνα
Μάλλον έχει ανθρώπους που ψάχνουν για διαζευγμένες, σχολίασε η 66χρονη ηθοποιός
Η Έμμα Τόμσον υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού την ημέρα που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Κένεθ Μπράνα.
Όπως περιέγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, βρισκόταν στο τροχόσπιτό της κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Primary Colors», όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Τραμπ. «Χτύπησε το τηλέφωνο και άκουσα “Γεια, εδώ Ντόναλντ Τραμπ”», είπε αρχικά. «Νόμιζα ότι ήταν αστείο και ρώτησα: "Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;" Ίσως χρειαζόταν οδηγίες από κάποιον», ανέφερε και συνέχισε: «Τότε είπε: "Θα ήθελα πολύ να έρθετε να μείνετε σε ένα από τα όμορφα μέρη μου. Ίσως θα μπορούσαμε να δειπνήσουμε"».
Η 66χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι απέρριψε ευγενικά την πρότασή του λέγοντας: «Λοιπόν, αυτό είναι πολύ γλυκό. Σας ευχαριστώ πολύ." Θα σας απαντήσω». Η Τόμσον θυμήθηκε ότι την ίδια μέρα είχε οριστικοποιηθεί το διαζύγιό της με τον Κένεθ Μπράνα και σχολίασε με χιούμορ: «Μάλλον έχει ανθρώπους που ψάχνουν για διαζευγμένες. Βρήκε τον αριθμό του τρέιλερ μου. Αυτό είναι καταδίωξη. Θα μπορούσα να έχω αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας».
Την περίοδο εκείνη, ο Τραμπ είχε μόλις πάρει διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, με την οποία έχει αποκτήσει μια κόρη, την Τίφανι. Η Τόμσον παντρεύτηκε τον Μπράνα το 1989 μετά από δύο χρόνια σχέσης.
Ωστόσο, ο γάμος τους έληξε το 1995. Τότε, το ζευγάρι ανέφερε ως αιτία για τον χωρισμό τον τεράστιο φόρτο εργασίας. Αργότερα, όμως αποκαλύφθηκε ότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε σχέση με την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, ενώ υποδύονταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι στην ταινία του 1994 Φρανκενστάιν της Μαίρη Σέλεϊ.
