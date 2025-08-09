Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο με τη μηχανή: Ήταν πολύ οδυνηρό, σημασία έχει ότι γλίτωσα τα χειρότερα
Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο με τη μηχανή: Ήταν πολύ οδυνηρό, σημασία έχει ότι γλίτωσα τα χειρότερα
Πλέον επέστρεψα κανονικότατα στη δουλειά μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διευκρίνισε ο ηθοποιός
Στο σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του τον περασμένο Δεκέμβριο αναφέρθηκε ο Μιχάλης Μητρούσης, δηλώνοντας πως επρόκειτο για μια πολύ οδυνηρή εμπειρία. Ο ηθοποιός που αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι για τρεις μήνες τόνισε ότι παρά τις άσχημες μνήμες που το φέρνει το συγκεκριμένο συμβάν επιλέγει να μιλάει δημόσια για να στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν οι οδηγοί.
«Αυτό το τροχαίο ατύχημα ήταν πολύ οδυνηρό για μένα αλλά το συζητώ γιατί πρέπει να φυλαγόμαστε και όσοι οδηγούμε μηχανές και αυτοί που οδηγούν αυτοκίνητα και δεν προσέχουν τις μοτοσικλέτες, όπως αυτός που με χτύπησε», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time. «Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε μαζί. Θα ήμουν κάπου αλλού ή ανάπηρος. Ατυχία και τύχη συγχρόνως και ικανότητα. Μα πάνω απ’ όλα, η Μεγαλόχαρη, που άκουσε το ''βοήθα Παναγία μου'' και με προστάτεψε», πρόσθεσε ο ηθοποιός.
Ο Μιχάλης Μητρούσης περιέγραψε επίσης τη στιγμή του ατυχήματος, τονίζοντας πως σημασία έχει για εκείνον ότι το χειρότερο σενάριο δεν έγινε πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν μπορεί στη λεωφόρο Συγγρού, σε ίδιο δρόμο, να έρθει καταπάνω μου ένα αυτοκίνητο που να με τινάξει ψηλά στον αέρα, να πέσω με το κεφάλι, να γυρίσω ανάποδα, να έρθει από την κάθοδο και να κάνω το ανάποδο ψαλίδι, να σπάσω τα πόδια μου και να πάθω μόνο συντριπτικό κάταγμα περόνης και να κάτσω τέσσερις μήνες στο νοσοκομείο. Κι όμως, συνέβη. Ακόμα και τώρα έχω μια λάμα στο πόδι μου που, αν θέλω, τη βγάζω έπειτα από δυο χρόνια ή δεν τη βγάζω. Σημασία έχει ότι γλίτωσα τα χειρότερα και ότι πλέον επέστρεψα κανονικότατα στη δουλειά μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη μηχανή, όταν σε χτυπήσουν, την αφήνεις, δεν μένεις πάνω σε αυτήν. Γιατί αν ακολουθήσεις τη μηχανή, έχεις τελειώσει. Αν ακολουθούσα τη μηχανή και δεν έκανα το σάλτο, θα με είχε πάρω κάτω από το αυτοκίνητο του».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Αυτό το τροχαίο ατύχημα ήταν πολύ οδυνηρό για μένα αλλά το συζητώ γιατί πρέπει να φυλαγόμαστε και όσοι οδηγούμε μηχανές και αυτοί που οδηγούν αυτοκίνητα και δεν προσέχουν τις μοτοσικλέτες, όπως αυτός που με χτύπησε», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time. «Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε μαζί. Θα ήμουν κάπου αλλού ή ανάπηρος. Ατυχία και τύχη συγχρόνως και ικανότητα. Μα πάνω απ’ όλα, η Μεγαλόχαρη, που άκουσε το ''βοήθα Παναγία μου'' και με προστάτεψε», πρόσθεσε ο ηθοποιός.
Ο Μιχάλης Μητρούσης περιέγραψε επίσης τη στιγμή του ατυχήματος, τονίζοντας πως σημασία έχει για εκείνον ότι το χειρότερο σενάριο δεν έγινε πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν μπορεί στη λεωφόρο Συγγρού, σε ίδιο δρόμο, να έρθει καταπάνω μου ένα αυτοκίνητο που να με τινάξει ψηλά στον αέρα, να πέσω με το κεφάλι, να γυρίσω ανάποδα, να έρθει από την κάθοδο και να κάνω το ανάποδο ψαλίδι, να σπάσω τα πόδια μου και να πάθω μόνο συντριπτικό κάταγμα περόνης και να κάτσω τέσσερις μήνες στο νοσοκομείο. Κι όμως, συνέβη. Ακόμα και τώρα έχω μια λάμα στο πόδι μου που, αν θέλω, τη βγάζω έπειτα από δυο χρόνια ή δεν τη βγάζω. Σημασία έχει ότι γλίτωσα τα χειρότερα και ότι πλέον επέστρεψα κανονικότατα στη δουλειά μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη μηχανή, όταν σε χτυπήσουν, την αφήνεις, δεν μένεις πάνω σε αυτήν. Γιατί αν ακολουθήσεις τη μηχανή, έχεις τελειώσει. Αν ακολουθούσα τη μηχανή και δεν έκανα το σάλτο, θα με είχε πάρω κάτω από το αυτοκίνητο του».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα