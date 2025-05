ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει τον Αμερικανό σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων David di Donatello, αντίστοιχων των Όσκαρ στην Ιταλία. Ο ηθοποιός των ταινιών «The Dune» και «A Complete Unknown» θα λάβει τιμητικό βραβείο David «Κινηματογραφικής Αριστείας» στη φετινή τελετή στη Ρώμη.«Η ευρωπαϊκή καταγωγή και το αμερικανικό υπόβαθρο του Τιμοτέ Σαλαμέ τον καθιστούν έναν από τους πιο απρόβλεπτους και ταλαντούχους πρωταγωνιστές του διεθνούς κινηματογράφου σήμερα, ικανό να είναι τόσο δημιουργός ερμηνευτής όσο και σταρ που διαμορφώνει τάσεις και στυλ» δήλωσε η πρόεδρος της Ιταλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Πιέρα Ντετάσις. «Η Ακαδημία είναι στην ευχάριστη θέση να του απονείμει το βραβείο David για την Κινηματογραφική Αριστεία, το οποίο αποσκοπεί στην αναγνώριση του σπουδαίου ηθοποιού ποιοτικών και καινοτόμων ταινιών και, ταυτόχρονα, του παγκόσμιου πρωταγωνιστή» πρόσθεσε.Η Πιέρα Ντετάσις σημείωσε ότι η διεθνής επιτυχία του Σαλαμέ ήρθε «χάρη σε μια υπέροχη ιταλική ταινία, το "Call Me by Your Name" σε σκηνοθεσία ενός από τους διεθνώς πιο αναγνωρισμένους Ιταλούς σκηνοθέτες, του Λούκα Γκουαντανίνο».Η διασκευή μυθιστορήματος του Αντρέ Ασιμάν από τον Γκουαντανίνο, σε σενάριο του Τζέιμς Άιβορι, χάρισε στον Σαλαμέ την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του, όταν ήταν 22 ετών. Φέτος, έλαβε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, υποδυόμενος τον Μπομπ Ντίλαν στη μουσική βιογραφική ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, «A Complete Unknown».H 70η τελετή απονομής των βραβείων David di Donatello θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη στις 7 Μαϊου και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιταλίας Rai.: Shutterstock