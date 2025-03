Τζέιμς Μποντ: Οργισμένοι οι θαυμαστές - Η Amazon αναλαμβάνει το franchise και ο Τζεφ Μπέζος κάνει «δημοψήφισμα» για τον επόμενο 007

Μια νέα εποχή για τον Μποντ - και όχι με τον καλύτερο τρόπο

Ο Ντάνιελ Κρεγκ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα το 2021, μετά την κυκλοφορία του «No Time to Die»

Ποιος θα είναι ο επόμενος 007; Ο Μπέζος ρωτάει το Twitter

O Όστιν Μπάτλερ και η Σίνθια Ερίβο

Θα αλλάξει η Amazon το... DNA του Μποντ;

Ο κόσμος του Τζέιμς Μποντ βρίσκεται σε αναβρασμό τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι εξελίξεις μοιάζουν να αλλάζουν ριζικά την πορεία του θρυλικού franchise. Με την εξαγορά των δικαιωμάτων από την Amazon και την αποχώρηση των Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον από τη δημιουργική συμμετοχή, το μέλλον του πιο εμβληματικού κατασκόπου του σινεμά, φαντάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζεφ Μπέζος αποφάσισε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, ζητώντας από το Χ (πρώην Twitter) να ψηφίσει ποιος θέλει να είναι ο επόμενος 007.Η ανακοίνωση ότι η Amazon αποκτά τον πλήρη έλεγχο της κινηματογραφικής πορείας του Μποντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα στη Βρετανία, όπου ο ήρωας θεωρείται πολιτιστική κληρονομιά. «Σχεδόν μου έπεσε ο καφές», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας Βρετανός θαυμαστής στο NPR. «Σκέφτηκα αμέσως μια σειρά στο Amazon Prime που θα μοιάζει με spin-off. Θα τον μετατρέψουν σε κάτι τύπου "Bourne Identity" για να προωθήσουν την αμερικανική πατριωτική υπεροχή».Η Μπρόκολι και ο Γουίλσον, οι οποίοι είχαν τον δημιουργικό έλεγχο του franchise από το 1995, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν, παραδίδοντας πλήρως τα ηνία στην Amazon. «Με το τέλος του "No Time to Die" και την αποχώρηση του Μάικλ από τις ταινίες, αισθάνομαι πως ήρθε η ώρα να επικεντρωθώ σε άλλα μου πρότζεκτ», δήλωσε η Μπρόκολι, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.Όμως, οι λόγοι της αποχώρησής της φαίνεται να κρύβουν και βαθύτερες εντάσεις. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι σχέσεις της Μπρόκολι με την Amazon δεν ήταν αρμονικές. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι γαμ@@νοι ηλίθιοι», φέρεται να δήλωσε σε ιδιωτική συνομιλία της για τα στελέχη της Amazon, δείχνοντας την απογοήτευσή της για τη νέα κατεύθυνση που έπαιρνε το franchise.Μέσα σε αυτό το κλίμα αναταραχής, ο Τζεφ Μπέζος αποφάσισε να κάνει το δικό του «δημοψήφισμα», ρωτώντας τους 6,8 εκατομμύρια ακολούθους του στο X (πρώην Twitter):Η ερώτηση έβαλε «φωτιά» στις φήμες και στις εικασίες.Ανάμεσα στα ονόματα που κυριάρχησαν στις απαντήσεις, ξεχώρισε το όνομα του Χένρι Κάβιλ . Ο ηθοποιός, που είχε δηλώσει πως «θα λάτρευε να παίξει τον Μποντ», θεωρείται από πολλούς ιδανικός, αν και όταν είχε περάσει από οντισιόν το 2006, ο σκηνοθέτης Μάρτιν Κάμπελ είχε πει ότι «ήταν εξαιρετικός, αλλά τότε φαινόταν πολύ νέος».Άλλα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι οικαι. Ο τελευταίος, ωστόσο, είχε δηλώσει το 2023 ότι η ρατσιστική αντίδραση στο ενδεχόμενο να γίνει ο πρώτος μαύρος Μποντ «έκανε όλη την ιδέα αηδιαστική και απωθητική».Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μαρκ Ο’Κόνελ, που έχει γράψει το «Catching Bullets: Memoirs of a Bond Fan», η Amazon μπορεί να επιλέξει έναν νεότερο ηθοποιό, γύρω στα 30. «Θα ήθελα να δω έναν ηθοποιό όπως ο Πολ Μέσκαλ ή ο Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ, που έχει μια αύρα τύπου Σον Κόνερι», δήλωσε στο BBC.Εκτός από τους Βρετανούς ηθοποιούς, ακούγονται και πιο «ριζοσπαστικές» επιλογές. Για πρώτη φορά τίθεται ανοιχτά το ενδεχόμενο ενός Αμερικανού 007, με τοννα θεωρείται πιθανός υποψήφιος. Επίσης, αν η Amazon αποφασίσει να ανατρέψει εντελώς τα δεδομένα, θα μπορούσε να επιλέξει γυναίκα για τον ρόλο, με τηνα είναι μια δημοφιλής επιλογή.Η ανησυχία των θαυμαστών δεν περιορίζεται μόνο στον ηθοποιό που θα πάρει τον ρόλο, αλλά και στη συνολική κατεύθυνση του franchise. Ο συγγραφέας Άτζεϊ Τσόντχαρι, που έχει γράψει για τον Μποντ, δήλωσε: «Ο Μποντ είναι, πάνω απ' όλα, φαντασία και διασκέδαση. Θα ήθελα να δω να επιστρέφει αυτή η ψυχαγωγική πλευρά».Κάποιοι θεωρούν ότι η Amazon μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύμπαν γύρω από τον Μποντ, όπως έγινε με το Star Wars ή τη Marvel. Άλλοι ανησυχούν ότι το franchise θα γίνει πιο «ανώδυνο» και λιγότερο αυθεντικό. Όπως ανέφερε ο κριτικός κινηματογράφου Άλι Πλαμπ: «Κάθε φορά που αλλάζει η ηγεσία, ο Μποντ κάνει μια επανεκκίνηση. Μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα είναι για καλό ή για κακό».Το μόνο σίγουρο είναι πως η εποχή της Μπρόκολι τελείωσε και μια νέα, αβέβαιη φάση ξεκινά για τον Τζέιμς Μποντ. Το ερώτημα που βασανίζει τους θαυμαστές του δεν είναι μόνο «ποιος θα είναι ο επόμενος Μποντ;», αλλά και «θα είναι ακόμα ο Μποντ που αγαπήσαμε;»