Γκρέτα Γκέργουιγκ: Ποια είναι η γυναίκα πίσω από τον θρίαμβο της «Barbie»

Με τη Μάργκοτ Ρόμπι (κάτω) και το υπόλοιπο καστ της «Barbie»

Με τον Νόα Μπάουμπακ

Η « Barbie » της Γκρέτα Γκέργουιγκ δεν είναι αριστούργημα, ούτε συνεπήρε τους κριτικούς. Είναι όμως η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς και ο λόγος που οι άνθρωποι που έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την παραγωγή της -ανάμεσά τους η ίδια η Γκέργουιγκ, ο σύντροφός της και συνέταιρος στο σενάριο Νόα Μπάουμπακ και η Μάργκοτ-Μπάρμπι-Ρόμπι- έγιναν πλουσιότεροι ήδη από τη βραδιά της πρεμιέρας. Και μπορεί το νέο της πόνημα να μην είναι από τις ταινίες που θα κάνουν περίπατο στα Οσκαρ, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο που απασχολούσε στην αρχή του project τη χαρισματική σκηνοθέτιδα, σεναριογράφο και ηθοποιό, που ούτως ή άλλως μετράει ήδη αρκετές υποψηφιότητες με τις προηγούμενες δουλειές της και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το χρυσό αγαλματίδιο θα καταλήξει αργά ή γρήγορα στα χέρια της με κάποια από τις επόμενες.Οταν όμως η Γκέργουιγκ αποφάσισε να γράψει σενάριο με θέμα την πιο δημοφιλή κούκλα του κόσμου δεν ήταν καθόλου σίγουρη ότι θα υπήρχε καν επόμενη δουλειά. «Ημουν τρομοκρατημένη. Δεν ήξερα από πού να αρχίσω και ποια θα ήταν η ιστορία που θα έγραφα. Αυτός όμως ο τρόμος είχε ενδιαφέρον. Τη μια στιγμή φοβόμουν ότι ήταν το είδος της ταινίας που θα μπορούσε να τερματίσει την καριέρα μου και την άλλη στιγμή έλεγα στον εαυτό μου “OK, ας το κάνω”». Και το έκανε.Ετσι όμως είναι η Γκρέτα Γκέργουιγκ. Πάντα τολμηρή, έτοιμη να ρισκάρει, να δοκιμάσει και να συζητηθεί. Είτε για τις υποκριτικές ικανότητές της είτε για τη σκηνοθετική και σεναριογραφική της δεινότητα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Γκρέτα Σελέστ Γκέργουιγκ γεννήθηκε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας στις 4 Αυγούστου του 1983, το οποίο σημαίνει ότι είναι άρτι αφιχθείσα στην παρέα των σαραντάρηδων. Τιμή τους και καμάρι της.Αν και από πολύ μικρή είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες και φλέρταρε για ένα φεγγάρι με τον χορό -από μπαλέτο μέχρι σύγχρονο- και το μουσικό θέατρο, τελικά προσγειώθηκε στο Κολέγιο Μπάρναρντ της Νέας Υόρκης όπου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και Φιλοσοφία. Το πτυχίο έγινε κάδρο στον τοίχο της -και ίσως ούτε καν- μετά τη συνάντησή της με τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε Τζο Σουάνμπεργκ, σκηνοθέτη, σεναριογράφο, παραγωγό και ηθοποιό, που θα γινόταν σύντομα γνωστός ως μία από τις ηγετικές φιγούρες του ανεξάρτητου κινηματογράφου και του κινήματος mumblecore. Η Γκρέτα έγινε η σύντροφός του, η μούσα του και η πρωταγωνίστρια στις πρώτες του ταινίες, όπως «LOL», «Thanks for the Add!» (2006) και «Η Χάνα ανεβαίνει σκαλιά» (2007). Στην τελευταία η Γκέργουιγκ συνυπέγραψε μαζί του το σενάριο, όπως και στο «Nights and Weekends» (2008), στο οποίο η ανήσυχη νεαρή έκανε και το πρώτο της σκηνοθετικό πείραμα, πάντα σε συνεργασία με τον μέντορά της. Και κάπου εκεί ανακάλυψε ότι μπορεί να τα κάνει όλα, και μάλιστα καλά.Σύντομα, επίσης, θα ανακάλυπτε ότι δεν είχε πλέον ανάγκη τον Σουάνμπεργκ για να χτίσει την καριέρα της. Οπως θα έλεγε και η ίδια αργότερα, «ήμουν πολύ τυχερή που βρήκα συνεργάτες με συγγενή πνεύματα. Αλλά δεν χρειάζομαι έναν άνδρα. Θα μπορούσα να το κάνω και μόνη μου». Η αλήθεια βέβαια είναι κάπου ανάμεσα. Μετά το τέλος της σχέσης και της συνεργασίας της με τον Σουάνμπεργκ, η Γκέργουιγκ άνοιξε νέο κύκλο εργασιών με τον Νόα Μπάουμπακ, τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο τη ταινίας «Δεν σκέφτομαι, άρα υπάρχω» (2010), για την ερμηνεία της στην οποία γέμισε με υποψηφιότητες σε διάφορα ανεξάρτητα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Και ναι μεν η ίδια δεν κέρδισε κανένα βραβείο, αλλά κέρδισε την αγάπη, την εκτίμηση και την αμέριστη συμπαράσταση του Μπάουμπακ στα επόμενα κινηματογραφικά projects της. Οχι, η Γκέργουιγκ δεν χρειάζεται δεκανίκια, αλλά, ναι, είναι ωραία να μοιράζεσαι τα όνειρα και τα κέρδη σου με κάποιον άλλον.