Για περισσότερα από 30 χρόνια, η κατοικία τουστο Λονδίνο ήταν ανέγγιχτη, σαν ναός αφιερωμένος στον θρυλικό σούπερ σταρ του ροκ συγκροτήματος Queen που πέθανε το 1991, σε ηλικία 45 ετών.Τώρα το περιεχόμενό του – από τα εκθαμβωτικά σκηνικά κοστούμια και τους χειρόγραφους στίχους του Φρέντι Μέρκιουρι έως τους πίνακες και τα όμορφα αντικείμενα που συλλέχθηκαν στα ταξίδια του – πρόκειται να παρουσιαστεί στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Χονγκ Κονγκ προτού πωληθεί σε δημοπρασία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».Μεταξύ των αντικειμένων είναι ένα στέμμα στο πρότυπο του στέμματος του Αγίου Εδουάρδου, το οποίο θα φορέσει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου στη στέψη του, το επόμενο Σαββατοκύριακο και ο συνοδευτικός μανδύας από κόκκινο βελούδο, ψεύτικη γούνα και στρας.Ο Μέρκιουρι φόρεσε τον μανδύα για την τελική ερμηνεία του «God Save the Queen», με την οποία έκλεισε η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στο Knebworth, το 1986.Χειρόγραφοι στίχοι του τραγουδιού «We are the Champions», του σημαντικότερου ύμνου των Queen που τραγουδήθηκε από φανατικούς θαυμαστές σε ζωντανές εμφανίσεις εκτιμάται ότι θα πωληθούν έως και 300.000 αγγλικές λίρες.Η κατοικία του Μέρκιουρι, στο Κένσινγκτον, το Garden Lodge ήταν το καταφύγιό του από την επιδεικτική δημόσια προσωπικότητά του και το διακόσμησε με έργα τέχνης, όπως βικτωριανούς πίνακες και δημιουργίες καλλιτεχνών του 20ου αιώνα, έργα από γυαλί και ιαπωνική τέχνη και υφάσματα.Ο Μέρκιουρι άφησε το Garden Lodge και το περιεχόμενό του στη Μέρι Όστιν, μια από τις πιο στενές και έμπιστες φίλες του. «Εδώ και πολλά χρόνια, είχα τη χαρά και το προνόμιο να ζω περιτριγυρισμένη από όλα τα υπέροχα πράγματα που ο Φρέντι εντόπισε και τόσο αγάπησε. Όμως τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η ώρα να πάρω τη δύσκολη απόφαση να κλείσω αυτό το πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή μου….» ανέφερε η Όστιν.Η κύρια έκθεση με τα περίπου 1.500 έργα τέχνης και αντικείμενα του Φρέντι Μέρκιουρι από το Gardne Lodge θα φιλοξενηθεί στη γκαλερί του οίκου Sotheby's του Λονδίνου τον Αύγουστο και θα διαρκέσει έως τα 77α γενέθλια του Μέρκιουρι. Θα ακολουθήσουν έξι δημοπρασίες τον Σεπτέμβριο.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφίες: Shutterstock