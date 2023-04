Ποια είναι η πρώην του Τράβις Μπάρκερ που δεν εγκρίνει τις σχέσεις που έχει η Καρντάσιαν με τα παιδιά της

Η

Ένας follower της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ένα σχόλιο, σχετικά με το αφιέρωμα του Hulu για τον γάμο της Καρντάσιαν και του Μπάρκερ. Πιο συγκεκριμένα έγραψε: «



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάνα Μόουκλερ εκφράζει την αντίθεσή της με όσα συμβαίνουν στο σπίτι του πρώην άντρα της. Σύμφωνα με το Us Weekly, είχε κατηγορήσει

το μέλος του συγκροτήματος Blink-182, ότι επηρέασε τον δεσμό της με τα παιδιά της.



Όπως είχε δηλώσει στο περιοδικό τον

Μάιο του 2021

: «

Η

Σάνα Μόουκλερ

είναι Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιός, γεννημένη το 1975 στο

Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ

. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο τη δεκαετία του 1990, εμφανιζόμενη σε διάφορα περιοδικά όπως το Playboy, το Cosmopolitan και το Brentwood.

Ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού Μις Νέα Υόρκη ΗΠΑ το 1995 και ήταν η πρώτη επιλαχούσα στο Μις ΗΠΑ 1995.

Αργότερα μεταπήδησε στην υποκριτική και εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των "Love Stinks", "Pacific Blue" και "CSI: Crime Scene Investigation".



Εκτός από την καριέρα της στο μόντελινγκ και την υποκριτική, έγινε γνωστή για την εμφάνισή της στο τηλεοπτικό ριάλιτι "Meet the Barkers", το οποίο παρακολουθούσε τη ζωή της με τον τότε σύζυγό της,

Τράβις Μπάρκερ

, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Η

Μόουκλερ

έχει επίσης συμμετάσχει σε διάφορα άλλα τηλεοπτικά ριάλιτι, όπως το "Dancing with the Stars", το "The Celebrity Apprentice" και το "Bridalplasty".